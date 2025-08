Julieta Poggio fue tajante sobre su distanciamiento con Romina Uhrig: "Está en..."

Respecto al posteo de Uhrig junto a Bardelli, Poggio reconoció que fue una situación incómoda: “Sí, quedó ahí, fue una situación que no fue muy agradable. Y todos los amigos se pelean y pasan por cosas, y después pasa un tiempo y ya se supera. Así, están las cosas hoy en día”.

A pesar del distanciamiento, Julieta se mostró esperanzada con una posible reconciliación: “Yo creo que sí lo vamos a remontar, nos tenemos un cariño enorme, tenemos una relación que va mucho más allá de Gran Hermano, fue algo muy real lo que nos pasó a las tres”. Además, reveló que le envió un mensaje a Romina por el Día del Amigo.

Romina Uhrig no pudo contener las lágrimas al enterarse de que Julieta Poggio la había cuestionado por haber compartido una situación con Luca Bardelli, expareja de la influencer, en una bañera.

Las tres exparticipantes de Gran Hermano, junto a Daniela Celis, construyeron una amistad muy fuerte dentro del reality, que luego trasladaron a su vida fuera de la casa. Esa conexión, nacida en el encierro, parecía sólida, pero como ocurre en cualquier relación, también puede haber roces y malentendidos.

Recientemente, Poggio participó en el streaming de Martín Cirio junto a Celis, donde salió a la luz un episodio que generó revuelo. Romina había coincidido en una reunión con amigos en la que también estaba Bardelli, lo que incomodó a Julieta. “Me cayó como el o… no me lo esperaba la verdad. Pedí enseguida el contexto a Romi. Estuve un poquito enojada pero ya está, todo bien”, expresó Poggio.

Días más tarde, Romina reaccionó en vivo durante su participación en el programa de streaming Se Picó, donde compartió cómo vivió el conflicto y la tristeza que le generó la situación.

“Me sorprendió un montón. Me puse muy mal, estoy muy mal. Lo hablé con ella, no es que me junto con su ex. Él sale con alguien de mi grupo. No estábamos abrazados. No puedo no juntarme con mi amiga porque sale con él. Es tema de ellos. No soy su amigo, no lo sigo, no tengo su teléfono”, explicó, intentando aclarar el malentendido.

Sobre el momento que generó la incomodidad, Uhrig detalló que se trató de una reunión grupal en la que no estaban solos: “Era en la terraza, había pileta, hidro... Nos metimos todos. Estábamos pasándola recontra bien”. Y agregó: “Por ahí, yo me manejo de otra forma con mis amigas. Me mandó audios en buenos términos. No podía creerlo. No somos de ventilar las cosas, me pareció muy raro”.

Instantes después, Romina se quebró emocionalmente y expresó su dolor por la falta de confianza de parte de Julieta: “Estás desconfiando de mí y si lo haces, ya está. Tengo una lealtad muy grande por la gente que amo. No soy así. Obviamente que de alguien que querés, te duele”.

“Ella ya sabe que viene y se junta porque está con alguien de mi grupo. Juli con nuestra amistad es muy reservada, me dolió un montón. Yo jamás desconfiaría de una amiga. Cuando quiero, quiero. Mirá si voy a estar con el ex de una amiga. Una locura”, concluyó Uhrig, visiblemente afectada por el conflicto.