Detuvieron a Morena Rial por manejar a alta velocidad y no tener los papeles del auto: el video

Y detalló sobre el control policial: “Cuando los ponen en la banquina les piden los papeles y Morena y Rosmary no tenían los papeles. El auto es de Rosmary, que es una mai umbanda que conoció en lo que sería como la catequesis umbanda".

“Cuestión que estuvo dos horas esperando porque le llevaron el seguro. Vos lo podés tener digital, pero raro, porque se lo llevaron impreso. Una persona fue con el papel y Morena siguió hacia Lugano”, finalizó Pepe Ochoa.

A lo que el conductor Ángel de Brito sembró sus dudas ante lo sucedido: “Acá pasó algo más turbio me parece”.

Morena Rial detenida autopista control policial

Por qué Morena Rial pasó una semana detenida

Morena Rial estuvo detenida una semana en una comisaría de San Isidro en febrero de 2025 al estar acusada de haber participado en un robo en una casa de Villa Adelina.

El robo tuvo la modalidad de "escruche": forzaron una ventana para entrar y sustrajeron varias pertenencias, incluyendo computadoras y bienes menores. La justicia la imputó por robo agravado por efracción y escalamiento, considerándola parte de una banda que cometió el atraco.

El episodio antecedente a esta detención ocurrió cuando fue interceptada en un vehículo junto a otras personas y su bebé, después de que un vecino alertara por una falta de suministro eléctrico en su vivienda y observara a personas bajando la térmica con intención de asalto.

Luego de una persecución policial con cámaras, fue detenida junto a otros acusados. Fue alojada en la Comisaría 7ª de San Isidro, donde pasó noches detenida y recibió visitas, incluyendo a su amigo y abogado Alejandro Cipolla y fue liberada tras recibir la excarcelación extraordinaria debiendo cumplir con las condiciones establecidas por el juez y el fiscal de la causa.

“Morena no puede salir del país y debe realizar un tratamiento psicológico y psiquiátrico. En función de lo que digan esos profesional continuará o no”, explicó por entonces Fernando Burlando, quien había reemplazado a Cipolla en su defensa legal.

En su declaración indagatoria, Morena se mostró arrepentida del episodio: “Todo esto me da mucha vergüenza, y estoy muy triste por Amadeo. Esto no lo voy a hacer más, estoy muy arrepentida. Yo no me quedé con nada, prometo no volver a ver a toda esta gente", expresó ante la fiscalía.

Posteriormente, fue liberada tras la explicación de su abogado, quien sostuvo que hubo una confusión, aunque luego hubo pedidos de detención nuevamente debido al incumplimiento de requisitos judiciales tras su excarcelación.

