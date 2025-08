Inesperado: Claudio Contardi pidió la nulidad del juicio de Julieta Prandi por abuso sexual

"Estoy muy agotada, llego cansada después de muchas frustraciones e idas y vueltas, no fue fácil el camino hasta acá en medio de tantas apelaciones y de tantas instancias a las que subí sometida una y otra vez, que no hicieron otra cosa más que revictimizarme", expresó Prandi en un mensaje publicado por Clarín a través de su abogado Javier Baños, del estudio de Fernando Burlando.

"Ha sido un camino lleno de obstáculos e incomprensiones por parte de muchos funcionarios, pero confío plenamente en mis abogados y en la Justicia, sobre todo, en la Justicia divina. Creo que por fin ha llegado la hora de la verdad y que cuando pase este juicio comenzará una nueva etapa en mi vida. Confío que los jueces estarán a la altura y estarán listos para hacer justicia de una vez por todas", añadió Julieta.

Julieta Prandi y Claudio Contardi, padres de Mateo y Rocco, firmaron el divorcio en 2019 tras diez años en pareja y luego la modelo inició una larga batalla judicial contra su ex marido que recién ahora en este 2025 dará curso en el juicio.

Julieta Prandi recordó el calvario que vivió con Claudio Contardi

En una nota con Intrusos (América Tv), Julieta Prandi repasó cómo es que se relacionó con Claudio Contardi y comenzó esa historia en su vida.

"Este tipo de personas se acercan a una cuando se está en un momento de mucha vulnerabilidad... Yo estaba sola, mis padres estaban viviendo en otro lugar, mi hermana vive en Chile hace muchos años, acababa de perder a mi abuela, me acababa de separar de mi antigua relación. No estaba en un buen momento, y al principio no es que yo me sentí atraída físicamente o por su intelecto, que bastante bajo es por cierto", recordó la modelo.

Y remarcó: "Ocupaba un lugar como paternal, tiene 13 años más que yo. Lo veía como un amigo que me empezó a acompañar, que empezó a escucharme y ese espacio que llenó fue el que en ese momento que yo estaba con la guardia baja (entonces) dije 'bueno, esto puede llegar a funcionar', y ahí quedo embarazada de Mateo".

La modelo contó que "vivía amenazada" y que Contardi "empezó a controlarme, a manejarme. Manejaba mis tiempos, mis espacios, con quién me reunía, con quién me dejaba de reunir, qué trabajos elegía, a dónde iba. Cuando yo digo que me fui amenazada de muerte no es una metáfora, es una realidad".

"Una amenaza que hizo delante de uno de mis hijos fue una de las últimas, que yo no iba a cumplir más años y que iba a recibir una corona...", relató Julieta Prandi visiblemente angustiada.