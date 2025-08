El desesperado pedido de justicia de la hija de la Tota Santillán, a 11 meses de su muerte: "Muchas dudas"

Embed

Vale recordar que a principios de mayo, Daniela ya había hecho fuertes declaraciones sobre la causa judicial que investiga las causas de la muerte de Santillán. En una entrevista con Puro Show, había afirmado que la investigación está prácticamente paralizada, y por entonces ya denunció irregularidades que generan dudas sobre la versión oficial de los hechos.

“Estoy un poco mejor, pero muy preocupada. Hasta hoy no hay respuestas. No sabemos nada. La causa sigue abierta, el teléfono no apareció y eso me genera mucha intranquilidad”, insistió ahora Daniela, claramente conmovida Y de acuerdo a su hipótesis, el teléfono de su padre desapareció o fue manipulado, por lo que nunca se le pudo extraer información clave del dispositivo.

“El teléfono estaba vacío. No tenía ni contactos. Una persona que jamás borraba nada… es muy raro. El teléfono quedó en manos de la fiscalía, pero nunca supimos qué pasó con él. Nada se investigó”, denunció.

En tanto, Daniela también cuestionó la rapidez con la que les entregaron el cuerpo de su padre. “Nos lo dieron a las pocas horas, como si fuera comida rápida. Eso no es normal. En un caso tan delicado, debería haberse analizado todo a fondo. Fue todo muy confuso”, sentenció.

La última foto de La Tota Santillán antes de morir revela el duro momento que estaba atravesando

La inesperada muerte de Daniel La Tota Santillán a los 57 años el 22 de septiembre de 2024 causó un profundo impacto en el mundo del espectáculo y especialmente en la movida tropical. El cuerpo del popular conductor fue hallado en su casa ubicada en la zona de Castelar, y actualmente continúan investigándose las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

Según el informe preliminar de la autopsia, la causa de muerte fue un “síndrome asfíctico”. Además, el cuerpo presentaba quemaduras en el 90 por ciento de su superficie, un dato que añade conmoción y abre interrogantes sobre los hechos previos a su deceso.

En medio del dolor por la pérdida, en las últimas horas se viralizó una imagen del conductor celebrando su cumpleaños, apenas días antes de su muerte. La foto fue tomada el 1° de agosto y muestra a Santillán sonriente y rodeado de amigos. Fue compartida en redes sociales por Andrés Prevetti, líder de la banda Altos Cumbieros.

“Q.E.P.D. En mi carrera como músico y cantante, siempre tuviste algo que ver. Hoy te despido para que comiences esa gira eterna. En mis comienzos, con el loco de Willy Patineta, me hicieron tocar en lugares inimaginables. La gente del palo verdadero de la cumbia sabe quién sos y quién fuiste. Te voy a estar agradecido siempre. Abrazo gigante, Totilla”, escribió Prevetti junto a la emotiva imagen.

La despedida a Santillán dejó un importante vacío en la música tropical y en la televisión popular, donde fue una figura reconocida por su carisma y cercanía con el público.