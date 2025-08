Sergio Lapegüe aclaró cómo está su salud tras ser atendido de urgencia y cuestionó un trágico rumor que circuló

Embed

"Así que estoy bien, gracias a la gente de América y a todos los mensajes de ustedes, menos a uno que dice que yo me había muerto: los muertos que vos matas gozan de buena salud", finalizó Sergio Lapegüe contundente respondiendo también a ese falso rumor de su muerte que circuló en las últimas horas.

En la noche del lunes, la mujer del conductor salió al cruce de algunos posteos que observó en redes donde hablaban de un cuadro complicado de Sergio y hasta incluso su supuesto fallecimiento. "Si pueden denunciar esta cuenta de TikTok cuánta maldad", mostró indignada Bochi al exponer un mensaje donde se anunciaba la falsa muerte del periodista.

Y luego Bochi aclaró qué le sucedió al conductor: "Sergio hoy se mareó al aire en el programa, no venía bien. Lo atendieron en América y después Micaela lo llevó al Finochietto donde le hicieron estudios. Está mejor en casa. Mañana en el programa contará mejor los detalles pero lo más importante es que está bien. Gracias por sus mensajes de preocupación y a la maldad bendiciones".

sergio lapegue mensaje bochi denunciando la falsa muerte

Los antecedentes de salud de Sergio Lapegüe

En 2021 el conductor Sergio Lapegüe había sido hospitalizado por un cuadro preocupante de coronavirus por el que pasó varios días internado en terapia intensiva.

“La pasé muy mal, con mucha angustia. Fue tocar fondo. Mi familia me tiraba buena onda pero, cuando volví, me confesó que pensaron en la muerte. Yo, en un momento, creí que volvía a mi casa con el oxígeno, que nunca iba a volver a respirar como siempre. La cabeza vuela por la fiebre y por el miedo. Yo no lo podía creer lo que me estaba pasando. Realmente no sabía si iba a salir. Los médicos me dijeron que me salvaron de milagro”, reconoció en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas.

En abril de este año, Sergio Lapegüe había sido internado por una neumonía bilateral en un sanatorio en Temperley luego de tener varios días una tos persistente.

Al recibir el alta por el cuadro de neumonía durante el mes de abril, Sergio Lapegüe le confiaba a PrimiciasYa: "Estoy, acá, en casa. Me dieron el alta, por suerte. Estoy en reposo, tranquilo, tratando de bajar un cambio. Siempre hay posibilidades de que te puedas contagiar de cualquier otra cosa (en la internación), así que cuando más o menos me vieron que ya no tenía fiebre -estuve dos días sin fiebre- me mandaron a casa. Ahora el tratamiento va a ser ambulatorio, en casa".