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CONFLICTO LATENTE

La indirecta letal que Lali Espósito le dedicó a Marcelo Polino

Lali Espóstio compartió un mensaje picante en sus redes para desmentir una fuerte versión que lanzó Marcelo Polino.

20 ago 2026, 18:56
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La indirecta letal que Lali Espósito le dedicó a Marcelo Polino.

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Marcelo Polino había contado en las últimas horas que, antes de una de las grabaciones de la serie sobre Moria Casán, el elenco compartió un momento de espera junto a "los que somos más amigos de toda la vida", entre ellos Elizabeth "la Negra" Vernaci, Vicky y Stefy Xipolitakis y Barbie Simons. Según el conductor, hubo una invitada que prefirió no sumarse al grupo y permaneció en otra habitación del lugar: "Conmigo tiene pica. Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros", aseguró, sumando así un nuevo capítulo a los rumores de distancia entre la cantante y la diva.

Sin embargo, Lali Espósito salió a desmentir esa versión. En X, la artista citó un video del backstage de la escena que grabó junto a Moria Casán para la biopic de Netflix y escribió, con ironía: "Soy un holograma. Yo no estuve con nadie", dejando en claro que la situación descripta por Polino no fue tal como él la contó.

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El comentario de Lali se suma a los gestos públicos que buscaron bajarle el tono a las versiones de conflicto entre ella y Moria Casán, luego de que la cantante no asistiera al estreno de la serie. Tanto la diva como Lali ya habían salido a aclarar que entre ellas no existe ningún malestar, en medio de las especulaciones que surgieron por comentarios de Moria sobre el casamiento de la cantante con Pedro Rosemblat.

¿Qué dijo Fátima Florez sobre el conflicto entre Marcelo Polino y Lali Espósito?

Consultada en Intrusos (América TV) sobre el conflicto entre Marcelo Polino y Lali Espósito, surgido a raíz de la serie de Moria Casán, Fátima Florez marcó distancia del tema: "No estoy muy al tanto porque no he hablado con Polino de ese tema. Creo que es un tema de ellos". Ante la versión de que la interna tendría un trasfondo político —dado que Polino es amigo y trabaja con Fátima y es cercano a Javier Milei—, la actriz fue tajante en desmentirlo: "Polino es amigo mío, pero esto nada tiene que ver con cuestiones políticas", y remarcó su buena relación con la cantante, a quien definió como "una artista increíble". El conflicto había estallado cuando Polino aseguró que Lali fue la única de la "mesa chica" de Moria que no quiso compartir el espacio con el resto del elenco antes de una grabación, versión que la cantante calificó de "una gran maldad" y desmintió con pruebas ante Ángel de Brito en LAM.

     

 

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