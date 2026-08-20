La indirecta letal que Lali Espósito le dedicó a Marcelo Polino.

Marcelo Polino había contado en las últimas horas que, antes de una de las grabaciones de la serie sobre Moria Casán, el elenco compartió un momento de espera junto a "los que somos más amigos de toda la vida", entre ellos Elizabeth "la Negra" Vernaci, Vicky y Stefy Xipolitakis y Barbie Simons. Según el conductor, hubo una invitada que prefirió no sumarse al grupo y permaneció en otra habitación del lugar: "Conmigo tiene pica. Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros", aseguró, sumando así un nuevo capítulo a los rumores de distancia entre la cantante y la diva.