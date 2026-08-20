La indirecta letal que Lali Espósito le dedicó a Marcelo Polino.

¿Qué dijo Fátima Florez sobre el conflicto entre Marcelo Polino y Lali Espósito?

Consultada en Intrusos (América TV) sobre el conflicto entre Marcelo Polino y Lali Espósito, surgido a raíz de la serie de Moria Casán, Fátima Florez marcó distancia del tema: "No estoy muy al tanto porque no he hablado con Polino de ese tema. Creo que es un tema de ellos". Ante la versión de que la interna tendría un trasfondo político —dado que Polino es amigo y trabaja con Fátima y es cercano a Javier Milei—, la actriz fue tajante en desmentirlo: "Polino es amigo mío, pero esto nada tiene que ver con cuestiones políticas", y remarcó su buena relación con la cantante, a quien definió como "una artista increíble". El conflicto había estallado cuando Polino aseguró que Lali fue la única de la "mesa chica" de Moria que no quiso compartir el espacio con el resto del elenco antes de una grabación, versión que la cantante calificó de "una gran maldad" y desmintió con pruebas ante Ángel de Brito en LAM.