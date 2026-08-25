La joven periodista que expuso a los jugadores de la Selección que son infieles: "Él está casado y..."

“El que me escribió de la Selección, estuvo en este Mundial, pero me escribía desde el Mundial pasado que salimos campeones", indicó picante.

“Y eso me sorprendió, porque desde su Instagram. Si yo quiero… tipo no en efímero, normal. Yo digo, ¿imaginate que le escriban así a medio mundo?”, sentenció Juli Roque, sorprendida por los pocos cuidados por parte de él a la hora de contactarla en secreto.

Las críticas a la periodista tras su comentario sobre los futbolistas de la Scaloneta y su defensa

En tanto, al publicarse el video en las redes del streaming, la periodista Juli Roque le contestó a quienes la cuestionaron por sus palabras y "quemar" de alguna manerea a los futbolistas que le escribieron.

"¿Qué necesidad de quemar?", cuestionó un usuario de Instagra tras el video que se viralizó. A lo que ella respondió tras sus dichos: "Nadie quemó si no di nombres", sentenció.