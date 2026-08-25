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La joven periodista que expuso a los jugadores de la Selección que son infieles: "Él está casado y..."

Una periodista contó al aire en streaming las maniobras de los futbolistas de la Selección Argentina y dejó a sus compañeros sin palabras.

25 ago 2026, 10:30
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La joven periodista que expuso a los jugadores de la Selección que son infieles: Él está casado y...

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La joven periodista que expuso a los jugadores de la Selección que son infieles: "Él está casado y..."

Si bien pasó unos meses del Mundial 2026 y la final perdida ante España, la periodista Juli Roque decidió exponer la maniobra de algunos futbolistas para contactarla.

Fue al aire en el programa de streaming Qué tupe El Trece donde la joven confesó que jugadores comprometidos de La Scaloneta le escribieron y dio detalles al respecto.

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"El futbolista le escribe a todo el mundo, pasa posta", comenzó diciendo al aire. Y después ante los comentarios de sus compañeros marcó sobre esta situación que vivió: “A mí me escribieron jugadores de la Selección, que no importa porque están casados. Y no le importa nada, eso es lo peor".

Si bien no quiso dar nombres puntuales, Roque explicó que una conversación incluso se inició durante el Mundial Qatar 2022, donde la Selección Argentina se consagró campeón.

“El que me escribió de la Selección, estuvo en este Mundial, pero me escribía desde el Mundial pasado que salimos campeones", indicó picante.

“Y eso me sorprendió, porque desde su Instagram. Si yo quiero… tipo no en efímero, normal. Yo digo, ¿imaginate que le escriban así a medio mundo?”, sentenció Juli Roque, sorprendida por los pocos cuidados por parte de él a la hora de contactarla en secreto.

Las críticas a la periodista tras su comentario sobre los futbolistas de la Scaloneta y su defensa

En tanto, al publicarse el video en las redes del streaming, la periodista Juli Roque le contestó a quienes la cuestionaron por sus palabras y "quemar" de alguna manerea a los futbolistas que le escribieron.

"¿Qué necesidad de quemar?", cuestionó un usuario de Instagra tras el video que se viralizó. A lo que ella respondió tras sus dichos: "Nadie quemó si no di nombres", sentenció.

     

 

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