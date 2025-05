"Está gastando de más": preocupan las cuentas de Mauro Icardi desde que está con la China Suárez

Así, en el reciente viaje a Miami por cuestiones laborales en el que el futbolista y la actriz hicieron muchísimas compras, además estuvieron averiguando para comprar un lujosísimo departamento en una de las zonas más exclusivas la ciudad americana.

Embed

Así lo reveló Laura Ubfal en LAM (América TV), donde detalló que la idea de Mauro y la China es irse a vivir al país del norte en 2027. Mientras que él querría encontrar un club en Estados Unidos para continuar su carrera deportiva, la actriz ya estaría viendo cómo convencer a Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré para instalarse en Miami con sus hijos.

En este contexto, fue Yanina Latorre quien reveló que Mauro precisa un club que le pague un contrato acorde a sus necesidades. “Este pibe, con la que está gastando… A mi Wanda me dijo que está gastando de más y que no le va a quedar tanta. No tiene más el efectivo de lo que facturó”, disparó sin filtro.

Al tiempo que agregó: “Compró mucho y todas esas propiedades se las dejó a Wanda. Toda esa plata no la tiene y no la va a recuperar”, mientras que Ubfal señaló que “de todas maneras, la intención de Rosenfeld, creo, no sé qué hará Payarola, es no dejarlos salir del país a Mauro por ser deudor alimentario”.

China Suárez y Mauro Icardi

La historia secreta detrás del compromiso de Mauro Icardi y la China Suárez: "Hay algo más grande"

Pepe Ochoa contó en Bondi Live que había hablado con una persona cercana a la China Suárez, quien le reveló detalles exclusivos sobre el compromiso con Mauro Icardi.

"Yo hace un mes había anticipado que estaban averiguando todo para hacer el casamiento y me tiraron con todo. Ahora me cuentan que los anillos los compró la China con plata de Mauro y que ella organizó toda la sorpresa del compromiso. Se comprometen porque hay algo más grande que todavía no contaron... saquen sus propias conclusiones", lanzó.

china suarez.png

Según el periodista, habría un anuncio inminente de embarazo que habría acelerado los planes de formalizar la relación.

"Mauro se va a Turquía en los próximos días y volvería en junio. Ahí empiezan a ver todos los detalles de la boda. Quieren contratar a Claudia Villafañe como wedding planner, la idea es esa, aunque todavía no la contactaron", agregó.

Vale aclarar que Mauro Icardi aún no está divorciado de Wanda Nara, por lo tanto no puede concretar ningún casamiento en el corto plazo. Asimismo, Pepe explicó: "La persona que me pasa la información me dice que la China no camina, que vuela".