Afirman que Jésica Cirio tiene nuevo novio tras el escándalo con Elías Piccirillo: "Tiene mucha plata"

El hombre en cuestión se llama Ariel Edelman, vive en Uruguay y, según comentó la panelista, “supo ser novio de Micaela Tinelli”. Además, aseguró que Cirio ya comenzó una mudanza desde la casa que compartía con Piccirilo hacia una propiedad más chica, ubicada en un barrio cercano. “Va a alquilar la casa grande para poder pagar los abogados de su ex esposo o lo que sea”, afirmó Iglesias.

“Ya echó a cinco empleados de su casa. Tenía ocho trabajando, le quedaron tres. Porque tiene que achicar gastos", sumó la periodista. Incluso mencionó a su histórica asistente: “Florencia Cicoli, con la que trabajó hace años, también se fue”.

Sobre cómo se conocieron, Iglesias explicó: “Este chico es amigo del Pocho Lavezzi y de otro que se llama Daian. Ella lo conoció por esta gente. Y se siguen en Instagram”. En vivo, mostraron que Cirio sigue tanto a Ariel como a su hermano, Guillo.

“Cuando fue todo el lío con Piccirilo, ella se refugió en Uruguay. Así que no perdió el tiempo... Se hace la dolida, pero en realidad se está empomando a este Ariel”, lanzó sin filtros la panelista.

Ante la inevitable pregunta sobre el perfil del nuevo romance, Vázquez respondió entre risas: “Yo te la contesto: sí, es recontra millonario. Si está con Cirio... salió con la hija de Tinelli. No jodamos”.

“Es empresario, pero no sabemos en qué rubro. O está bien rodeado o tiene mucha plata. Pero que está bien posicionado, está”, ironizó Iglesias, mientras el resto del equipo coincidía en tono jocoso.

Ya en el cierre del bloque, Iglesias reafirmó: “Jésica Cirio está conociendo a alguien, saliendo, divirtiéndose con un nuevo novio. Se separó hace menos de un mes y ya tiene un nuevo vínculo”.

Y Vázquez cerró con humor y aplausos: “Alta bomba, Iglesias. Felicidades. Ariel, te llevaste un caramelito. Y Jésica, ojalá que esto dure para toda la vida”.

El dato más desolador de la tumba de Verónica Mestre, la hermana de Jésica Cirio: "Me decepcionó"

Verónica Mestre, la hermana de Jésica Cirio, fue encontrada sin vida en su casa y la información se conoció varios meses después de sucedido el triste episodio.

Esta durísima noticia se dio en medio del divorcio que transita Cirio con Elías Piccirillo, quien está procesado y detenido acusado de organizar un falso operativo policial en contra de Francisco Hauque.

Lo cierto es que el padre de la modelo y conductora, Horacio Cirio, reveló el triste estado en el que se encuentra la tumba donde descansan los restos de Verónica Mestre.

En diálogo con el ciclo ISPA, Net, Horacio Cirio contó qué observó al visitar la tumba de Verónica, con quien tuvo una relación muy cercana pese a no ser el papá biológico.

Jésica Cirio

“La encontré y me decepcionó mucho en las condiciones que está la tumba, pero por el otro estoy un poquito reconfortado de haberle hecho una oración y dejarle unas flores”, precisó el papá de Jésica Cirio sobre cómo observó la tumba de Mestre.

Y detalló: “No tiene florero ni nada, como me lo imaginé, le traje una florcita artificial para que perdure".

"Me sentí mal porque me enteré por los medios, no me enteré por mi familia, terrible", se sinceró sobre la forma en que se enteró de la dura noticia de su muerte.

Y reflexionó al respecto: "Es una cosa seria, todos los problemas que podemos tener entre nosotros es una cosa, pero cuando hay un fallecimiento así no se jode".

Foto: Entrometidos.