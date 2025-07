Eugenia de Gran Hermano reaccionó al video de Icardi: lo defendió de las críticas por su "tamaño" y fulminó a La China

Y agregó: “Uno nace con el pene que puede, que la vida le da. No sé, Dios te dice vos vas a ir con este pingo grande, mediano, chiquito. Acusalo, no sé, de estúpido, de inservible, de señor que no vale ni acá, de todo lo que quieras, pero acusar a alguien por el tamaño del pene realmente atrasa un montón. No me parece y no estoy de acuerdo”. Su respaldo público llegó justo después de que Icardi intentara contrarrestar los comentarios maliciosos publicando una foto en la que dejaba entrever “otra realidad”.

Pero Eugenia no dejó pasar la oportunidad de lanzar una última estocada, esta vez directa a la China Suárez: “Lo que sí me encanta es que la China sea corneta, porque quien mal anda, mal acaba. Y el karma existía, ya lo dijo mi amiga Papu. ¿Y qué otra cosa? Ah sí, Icardi sale con una foto en el Galatasaray para refutar lo que se dice, bue... tampoco hay tanto para refutar. No importa. No hay que acusar a la gente por el tamaño del pene. No hay que ponerse en policía del pene porque realmente eso a mí no me gusta posta. ¡Pero sí me encanta que la China sea corneta! Si vos te metés con hombres casados y tenés esa obsesión por agarrar gente que ya está ocupada, y bueno... te van a hacer lo mismo, mami. El karma existe. Te mando un besote”.

La inesperada propuesta profesional que le hicieron a Eugenia tras salir de Gran Hermano 2024

Tras su salida de Gran Hermano, Eugenia Ruiz recibió una propuesta profesional que no se esperaba.

La santiagueña quedó fuera de juego tras obtener el 15,7 por ciento de los votos del público en la última placa positiva. En cambio, Ulises Apóstolo, Luz Tito y Santiago "Tato" Algorta se convirtieron en los tres finalistas, y finalmente el uruguayo se coronó como ganador.

En su última gala, al llegar al estudio y sentarse junto a los analistas para repasar su paso por el reality, la exjugadora fue sorprendida con una oferta inesperada.

"Hablando de oportunidades, acá, me dice la producción, porque todo es la producción", le comentó el conductor Santiago del Moro. "Tanto anhelaste ser panelista que te ofrecen un trabajo en el panel de Gran Hermano, la temporada próxima. Para Gran Hermano: Generación Dorada", reveló el presentador del ciclo.

"Ay, me encanta. ¡Me encanta, qué quilombo!", gritó eufórica Eugenia. De inmediato, el panelista Ceferino Reato lanzó con ironía: "Ahora mis colegas aplauden lo del panelista, no saben que algunos de ellos va a salir, pero bueno".

"A lo mejor vos", retrucó Laura Ubfal contra Reato, con quien suele mantener una rivalidad habitual en los debates.

La propuesta causó revuelo tanto en el estudio como en redes sociales, donde muchos celebraron la chance de ver a Eugenia en el panel de la próxima edición del reality.