Javier Naselli habló del violento video con Vicky Xipolitakis y su hijo: "Ese día fui a..."

"Ese día fui a buscar a Salvador para hacer la visita como me correspondía. Fui a la casa de los abuelos del nene, los papeles de ella. Pero qué pasa... Salvador no quería venir. No quería porque le llenan la cabeza. Entonces le pedí a mi ex si nos podía dejar solos. Aceptó, y cuando se iba veo que deja un teléfono en una mesa. Me quedé charlando con el nene y cuando terminé fui hasta donde estaba el teléfono, lo levanté y estaba grabando todo. Ella viene corriendo, trata de arrebatarme el teléfono y ahí es cuando el teléfono cayó al piso", relató Naselli.

Embed

Al tiempo que agregó que "Salvador se puso incomodo y me daba pataditas. Es el instinto de un chico de defender a la madre. Me quería ir para evitar el conflicto. Se ve claramente que ella se interpone, y encima no me dejaban salir hasta que lo hicieron. Yo no soy violento ni tengo actitudes violentas. Fue la primera vez que Salvador vio algo así, y es la primera vez que lo veo tan expuesto".

De esta manera, el banquero habló de lo que se conoce como alienación parental: esas madres que ponen a sus hijos en contra de sus padres. "Hace 6 años que estoy en la lucha para ver a mi hijo. Hay 160 encuentros para ver a Salvador en los que tuve que ir con la asistente social. Ella misma me dijo que no hay ningún caso que un padre requiera 160 acompañamientos. Es difícil así pero hice todo para ver y estar con mi hijo", concluyó.

Javier Naselli - captura Puro Show.jpg

Apareció el video de la violenta agresión de Javier Naselli a Vicky Xipolitakis al lado de su hijo

Vicky Xipolitakis se separó de Javier Naselli en 2019 en medio de un gran escándalo y la denuncia por violencia de género de la mediática contra el padre de su hijo Salvador Uriel.

En ese contexto, salió a la luz un video de Xipolitakis siendo agredida por su ex pareja en la puerta del edificio y ante la presencia del pequeño. El material es del 27 de julio de 2024 y quedó registrado en las cámaras de seguridad de la propiedad.

“Revés judicial para Javier Naselli en la casusa que lleva adelante Victoria Xipolitakis en contra de su expareja, padre de su único niño", aseguró Virginia Gallardo en el ciclo Mujeres Argentinas, El Trece.

Embed

"Este es el episodio por lo que lo terminan condenando (a Naselli) y que sea firme la sentencia de este caso", añadió la panelista.

Se trata de una fuerte discusión entre Xipolitakis y Naselli donde él le arroja el teléfono celular de ella al piso y se ve al niño de 6 años interviniendo y saliendo en defensa de su mamá.

“Es una discusión. Él le tira el celular al piso. Y está el niño en defensa de su madre. Es violenta la situación”, detalló Gallardo. “Es del 27 de julio de 2024”, detalló la conductora María Belén Ludueña.

El video fue prueba clave en la Justicia para el fallo en favor de Xipolitakis a su denuncia contra su ex pareja.