Wanda Nara contó que Francesca le puso los puntos a la hija de la China Suárez y explotó otra interna familiar

“Desde la ilusión de Isabella que se quedó con la remera del papá puesta hasta que llegó a la casa del papá y vio que había un montón de nenes que le decían ‘vení que te muestro acá, vení que te muestro el living, vení que te muestro el baño’”, indicó Wanda a Pepe, refiriéndose a los hijos de la China Suárez.

“Francesca tuvo un encontronazo con Magnolia. Le dijo ‘dejá de decirme a dónde está el living que esta es mi casa. Yo sé perfectamente a dónde está cada cosa. A mí no me digas’”, sumó la mediática. “Isabella, llorando, me dijo que era feo escuchar que le digan ‘papá, papi’ a su papá”, cerró.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi, la China Suárez y hasta involucró a Pampita

Tras el revuelo por la presencia de la China Suárez en la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas, Wanda Nara habló con Pepe Ochoa en LAM, América Tv, sobre la actitud de la actriz e involucró a Pampita.

En medio de la conversación, la cantante de Bad Bitch opinó sobre la conducta de la ex Casi Ángeles: "Yo que soy mamá no puedo creer lo que se le cruza a ella por la cabeza. Todas las que sufrió Pampita. Solo que Pampita eligió no hablar, capaz eran varones. Si esto le pasaba a mis varones se lo hubieran comido. Las nenas son diferentes: se expresan distinto, se plantan de otra manera. Los varones son más sufridos".

Y remarcó: "De hecho, mis tres hijos varones pasaron más años con Mauro que las nenas. Pasaron doce años de su infancia. ¿Vos te pensas que alguna vez pidió verlos? Benedicto cuenta que Mauro le pegaba, lo maltrataba, pero lo extraña porque es un buen hombre".

"Al margen del maltrato, está criados por él, para ellos es el papá. Nunca preguntó por ellos, jamás. No tengo un solo mensaje. Nosotros nos escribíamos mucho al principio, apenas nos separamos. Fue como 'jodete, ahora te voy a lastimar también por los nenes, para mí los tres varones son tuyos y están muertos'. Así fue", agregó durísima.

Después, en otra parte de la charla, Wanda dio detalles del día de la revinculación de sus hijas en la casa del futbolista: "Nada de lo que ellas soñaron y pensaron pasó. Había un montón de nenes que le decían 'vení que te muestro acá, mirá que te muestro el living'. Una de las chicas tuvo un encontronazo con Magnolia (la hija de Suárez) y le dijo 'dejá de decirme dónde está el living, que esta es mi casa, yo sé perfectamente dónde está cada cosa'".

"Isabella llorando me dijo '¿sabés qué feo escuchar que le diga 'papá, papi' a tu papá? Yo no quiero escuchar más eso'", reveló la rubia.