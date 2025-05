La furia de Sofía Calzetti cuando la compararon a Karina La Princesita, ex del Kun Agüero

En un comentario de Instagram, Sofía explotó cuando una seguidora le recordó a Karina la Princesita, quien fue pareja del Kun durante cinco años, entre 2012 y 2017.

Cansada de la comparación con la cantante tropical, Calzetti detectó ese comentario y le comentó a la usuaria sin vueltas.

"Me gustaba más Karina para él", indicó la usuaria en redes junto a un polémico emoji, posteo que replicó Estefenía Berardi desde su cuenta.

A lo que Sofía Calzetti, quien está en pareja con el ex futbolista hace seis años, la cruzó a pura ironía: "Uyy ¿entonces qué hacemos Vero?".

La impactante confesión de Sofía Calzetti sobre el Kun Agüero tras la llegada de su hija Olivia

El pasado 13 de septiembre de 2024, Sofía Calzetti y Sergio Kun Agüero fueron papás de Olivia, la primera hija de la pareja y sobre todo de ella, dado que él ya es papá de Benjamín fruto de su relación con Gianinna Maradona.

Así, luego de dos meses fue la influencer quien abrió las puertas de su intimidad para revelar cómo es el exfutbolista como papá, así como también qué es lo que más le costó en su nuevo rol de mamá.

“Sergio se maneja increíble, de verdad. Es impresionante lo sólido y confiado que es. Me transmitió muchísima seguridad. Durante el primer tiempo, yo literalmente no cambié ni un pañal. Olivia era tan chiquita y frágil que no sabía por dónde empezar”, confió a la revista Para Ti sobre lo importante que resultó el apoyo que recibió de su pareja, ya experimentado en estos menesteres.

Asimismo, Sofía aseguró que la ayuda del Kun le transmitió mucha tranquilidad. “Incluso me daba impresión su ombliguito, me ponía a mirarlo hasta que se cayó, porque no quería que algo le pasara. Pero Sergio siempre estuvo súper presente, atento y manejándose con una confianza que me dejó muy tranquila”, remarcó.

Al tiempo que confesó a pura sinceridad: “Mis amigas me cuentan que sus maridos no saben ni cómo empezar con los pañales, pero Sergio ya venía con experiencia. Me hizo sentir como en segundo plano, porque él hacía todo”.

Por último, tras revelar que Olivia es una bebé tranquila que duerme toda la noche, Sofía Calzetti se sinceró sobre cómo cambiaron sus prioridades: “Yo pensaba que un bebé recién nacido se adaptaría a mí, pero no. Vos te adaptás a ellos. Siempre fui muy sociable, me encanta salir, ir a cenar o recibir amigos. Pero ahora llega la noche y prefiero quedarme en casa para estar lista para la hora del baño. Si salgo, termino agotada”.