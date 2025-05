Explosiva pelea entre Chiara y Eugenia en Gran Hermano 2024: "Sos una..."

"El que estaba hablando era Santiago (Tato Algorta) no era yo y me hacés callar a mí. Entonces decile a Santiago. Le chupás las medias porque sale primero de placa, bancátela", se la siguió Chiara.

Luego, Eugenia le remarcó: "Cuando le he tenido que decir cosas se las he dicho. Yo no le chupo las medias a nadie. No me interesa picarla con vos". "Yo tengo el objetivo claro, no desparramo mier... por toda la casa. Tirás mier... y tirás cosas bajas como lo de mi hermanito, lo de mi papá", le contestó furiosa Chiara.

"No me he metido con tu hermanito, porque sabés que lo amo. Si llegaba a pasar algo te iba a mandar al pingo sin importar que esté Giovannito o Don Mancuso", continuó picante Eugenia. "Dejá de nombrar a mi papá, no sé cuántas veces más te lo tengo que decir, no lo nombres más", le adviritó Mancuso.

Antes de terminar la discusión, Ruiz disparó filosa: "Te creés protagonista, te creés la dueña, te creés mil y nada que ver, hija. Te creés cobra y sos una lombriz, mami. Sos una lombriz solitaria. La cobra, cobra andá a cobrar el cheque al banco".

La drástica actitud que tomó Chiara tras quedar en un reñido versus con Luz en Gran Hermano 2024

El pasado domingo se llevó a cabo una nueva gala en la casa de Gran Hermano, donde Chiara Mancuso y Luz Tito quedaron como las últimas dos nominadas para el versus de la próxima eliminación del reality.

Tras la transmisión, la hija de Alejandro Mancuso se dirigió a la habitación junto a Ulises y Gabriela para comenzar a trazar una estrategia que le permitiera sacar a su contrincante del juego.

Fue entonces cuando Mansuco expresó: “Yo confío en mí. Si me tengo que ir, me voy. Ulises, ayudame a full”, a lo que el cordobés le respondió: “Estoy muy shockeado. Estoy con vos”.

La joven insistió: “Pero ayudame a full”, y él le contestó con calma: “Sí, ahora sí. Lo pasan de un día para el otro, ¿sabés lo que va a ser esto?”.

Finalmente, Chiara cerró la charla con una frase mirando a cámara: “Luz al 9009”, lista para enfrentar a su compañera en la próxima gala.