Chiara le hizo la propuesta más íntima a Tato en Gran Hermano: "Sacudida"

"¿Te querés despedir con una noche de sexo desenfrenado?", le dijo Chiara a Juan Pablo, quien respondió: "No, Tato quiere".

Y ahí Chiara le habló directamente a Tato: "Por lo menos antes de hacer campaña despedime, Santiago, con una buena sacudida, mínimo...".

El joven se mostró sorprendido por la fuerte propuesta de Chiara y respondió: "Me decís que soy un burro, un alzado, un paje.., esto lo otro... ¿Y después me pedís sexo?".

Lo cierto es que este lunes por la noche se definirá entre Chiara Mancuso y Luz Tito quién será la nueva eliminada del programa. ¿Cumplirá Chiara antes su deseo de intimidad con Tato?

chiara gran hermano.jpg

Tato se sinceró sobre su vínculo con Luz en Gran Hermano 2024 y no dejó dudas

La química entre Santiago Tato Algorta y Luz Tito es innegable y ahora que ingresó Alberto El Pestañas, el novio de la jujeña, el uruguayo se sinceró sobre sus sentimientos por la participante.

En el streaming room de Gran Hermano 2024, Telefe, el rubio tuvo una extensa charla con su amigo Augusto y confesó que le gustaba mucho lo que tenían con Luz.

“Se armó como algo muy grande acá de opinar y meterse, pero ni idea, me gusta pasar tiempo con ella. Me llevó un proceso que me caiga la ficha de que es una amiga 100 por ciento, pero lo estoy logrando”, admitió.

Luego, Augusto le consultó: "¿Cómo te impacta ver a Luz que pasa con El Pestañas? ¿Te molesta?". Ahí, Tato se rio incómodo y confesó: “Te soy sincero: no estoy incómodo. Me pasa que por momentos me dan ganas de estar yo ahí.Es fuerte lo que estoy diciendo. También me pasa que me hace bien verla feliz a ella”.

Y agregó: “Creo que en estos meses fue cambiando el vínculo y se fue transformando en algo que creo que es lo correcto y creo que el vínculo que tengo con Luz es espectacular".