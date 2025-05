Lowrdez Fernández se arrepintió y le pidió perdón a su ex tras acusarlo de violencia: "Espero que..."

En el texto, la cantante reconoce haber "cometido un error", que "es humana" y le pidió disculpas por el daño que le causó en su vida.

"He tomado decisiones de las cuales me arrepiento y las tomé como experiencias de aprendizaje… Soy humana, no perfecta, como cualquier otra persona", precisó Lowrdez Fernández en su mensaje.

"Nosotros tenemos que ser el cambio que quiere ver en el mundo", continuó asumiendo su equivocación.

Y remarcó sobre aquella dura acusación a su ex y mencionando sus iniciales al final: "Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme. LeanGG".

lowrdez fernandez le pidio disculpas a su ex tras acusarlo de violencia.jpg

La grave acusación de Lowrdez Fernández a su ex pareja por violencia

Lowrdes Fernández, ex integrante del grupo Bandana, acusó a fines de 2022 a su ex pareja de violencia de género. Sin mencionarlo directamente, la artista mostró una fuerte imagen de su rostro con moretones.

"Todos en el edificio según él gritaba porque tenía ataques de pánico", indicó desde sus historias de Instagram.

Y agregó: “Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento o porque me emborrachaba.... Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas".

"Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, cerró su dura reflexión.