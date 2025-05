Guerra total en Gran Hermano: Eugenia explotó contra Tato y le puso los puntos

Este jueves, Eugenia Ruiz enfrentó a Tato y fue contundente al referirse a su actitud.

"Agarraste la carne, cuando no había comida, y te importó nada que no teníamos comida. Has tenido una actitud egoísta", expuso la santiagueña.

"¿Me aceptas las disculpas?", le contestó Tato. "Yo te las acepto, pero tuvo que pasar mucha agua bajo del puente para que vos pidas disculpas", le contestó Eugenia.

"Te comiste la comida cuando no había ni un chorizo en la heladera. Elegiste hacerte carne para vos. El lunes, en medio de la gala, estaba el tema del pucho y usaste el vivo para limpiarte a vos, por la actitud fea que habías tenido, y señalaste 'eligen los puchos en vez de la comida'... cuando vos tuviste una actitud egoísta con toda la casa", siguió.

Al finalizar, Eugenia trató a su compañero de "manipulador". "Sos ingrato con Sandra. Te hacés el bueno con ella y no sos capaz de darle un pucho. Jugás con hacerte el correcto", sentenció.

La terrible pelea a los gritos e insultos entre Lucía y Selva de Gran Hermano que terminó de la peor manera

En la noche del martes, durante la transmisión de Gran Hermano (Telefe), Santiago del Moro expuso la feroz pelea que protagonizaron Lucía Patrone y Selva Pérez durante una conversación en la que intervenían varios participantes, que terminó con gritos, insultos y amenazas.

Todo empezó cuando la uruguaya intentaba ponerse de acuerdo con Tato para la organización de la comida disponible para la semana, y Lucía intervino para apoyar a su compañero, cuando el intercambio de ideas pasó a ser una verdadera pelea.

Fue allí cuando Selva no dudó en chicanear a la participante más joven del reality deslizando: “Cuando te vote más gente me decís”, en clara alusión a que el domingo pasado fue una de las menos votadas en la placa positiva, por lo que la novia de Lauty Gram instantáneamente se largó a llorar y se fue corriendo.

Poco después pudo verse cómo Luz fue hasta la habitación a consolar a Lucía, y ésta en medio de la ira y el llanto disparó furiosa: “Le voy a responder el doble, el triple, ya va a ver”, y admitió luego que le dio donde más le dolía.

Claro que la cosa no quedó ahí, porque apenas Lucía vio a Selva sola en el cuarto del stream, fue a encararla. "Selva, te voy a decir una cosa... Querés jugar así, vamos a jugar así. Me chicaneás, después bancate la que se te viene. Te lo aviso, porque conmigo no vas a hacer giladas... no te vas a hacer la piola, te lo aviso desde ya", le espetó en la cara sin dejarla siquiera emitir palabra y se fue pegando un portazo.

Pero como Selva juega con la mente bien fría, aprovechó el stream para anunciar que no le daría cabida a la furia de Luchi, y explicó a la audiencia con su habitual ironía: "está desesperada porque parece que salió baja en la positiva, entonces está desesperada por querer chicanearla. Es una pena que se ponga en esa posición porque tiene todo para brillar por sí sola y no armar bardos como esto ahora que es un manotazo de ahogado".