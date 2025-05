Filtran un terrible video de Luciana Elbusto burlándose de la esposa de Diego Brancatelli

“No, no, no, no. Dios dijo, ‘no desearás la mujer de tu prójimo’. A ustedes les dijo. A nosotras no nos dijo nada. ¿Qué me miras así? Lo dijo Dios”, se puede escuchar en las imágenes donde se la ve a Luciana divirtiéndose con un audio viral.

"Le fallamos a Cecilia": Luciana Elbusto se confesó y contó la verdad sobre su affaire con Diego Brancatelli

Luciana Elbusto se confesó este miércoles en Sálvese quien pueda (América TV) y dio detalles de su escandaloso affaire con Diego Brancatelli, quien está casado con la periodista Cecilia Insinga.

"Fue una decisión de los tres porque Diego no es de hablar. Los tres hablamos por teléfono. El primer día se negó todo completamente. Ceci agarró y me dijo 'yo sé que vos no filtraste esos chats'", contó Elbusto en el programa de Yanina Latorre.

"Ella al principio confió en vos y confió en él. Las mujeres son negadoras. Yo sé que ella te llamó y te trató de zorra", le comentó la conductora del ciclo. "Ese día no atendí. Me parecía que no tenía nada para decir. Yo no llamaría a la amante de mi marido, porque me parece que la culpa es de mi pareja", opinó Luciana.

Después, reflexionó: "Anoche tuve una conversación con mi familia, de hecho me dijeron 'te conocemos más ahora que lo que te conocíamos antes' porque no sabían nada de mi vida y todas estas cosas y fue liberador. Cuando yo tuve una relación con Matías Alé era salir a comer algo, yo pensaba 'puedo estar sentada comiendo algo con alguien y no me tengo que esconder'".

Acto seguido, Fede Popgold le consultó: "¿No estás enojada? Estuviste en las sombras diez años". "Yo lo elegí. Por eso, no quiero llorar más, porque yo salí a dar la cara. Lo ven mal ellos. Mi idea fue 'que se termine todo'. Ya está, pasó esto, sí, estuvimos mal. Le fallamos a Cecilia, que es una buena mujer", aseguró.