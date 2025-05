La firme decisión que tomó Fernanda Iglesias tras una charla privada con Lourdes Sánchez

Precisamente por él, Lourdes Sánchez tomó la decisión de comunicarse con Fernanda Iglesias y pedirle que dejara de hablar del tema. “Me llamó llorando, me pidió que tuviera piedad. Me dijo que su hijo no la estaba pasando bien. Entiendo que no solo por esto, sino por otras cosas previas que desconocemos. De mamá a mamá, me suplicó que no siguiera con esto”, relató la periodista.

Con total honestidad, Iglesias explicó: “Yo le dije algunas cosas y ella me respondió que era una cagada que esto se hubiera hecho público. También le recordé que todos tenemos hijos, y muchas veces se habla sin pensar en ellos. Pero esta vez, después de conversar con las autoridades del canal, decidimos cerrar el tema”.

Finalmente, aclaró que no tenía nada de lo que retractarse, pero que esta determinación la tomaba exclusivamente por la presencia de un menor involucrado.

Lourdes Sánchez enfrentó de manera tajante los rumores de infidelidad al Chato Prada

Este jueves en Intrusos (América TV), Lourdes Sánchez se refirió a la versión que dio Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece) sobre una infidelidad que habría provocado una crisis en la relación con El Chato Prada.

"Es toda una locura. No sé si pensar si no es algo político", afirmó la bailarina en un audio que le envió a la panelista del ciclo, Karina Iavícoli.

En el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares compartieron también un fragmento de la nota que Ángel de Brito le hizo a Lourdes en Bondi Live. "Yo me río, El Chato también, los dos somos del medio y lo entendemos, pero nuestro hijo es el límite", aseguró.

"A raíz de estos rumores, la gente nos ha parado en la calle y, delante de Valentín, nos preguntan: '¿ustedes no estaban separados?'. Y todo termina generándole traumas a nuestro hijo", siguió.

Ángel le preguntó si tenían una relación abierta y Lourdes respondió sin vueltas. "Nosotros tenemos una relación que es nuestra, es íntima, y no la vamos a ventilar. Es una relación que nos llevamos bien y estamos juntos hace un montón de años. Tenemos una familia hermosa", completó.

En el ciclo de El Trece, Fernanda Iglesias vinculó a Lourdes con un empresario mexicano. "A ella la contrataron para que haga una publicidad de unos hoteles en Tulum, México, ella fue y se enamoró de uno de los dueños. Él también se enamoró de ella y dejó a su novia que tenía en ese momento para irse con ella, se enamoran fuerte, él sabía que estaba casada”, contó.