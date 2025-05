Benjamín Vicuña habló de Anita Espasandín y sorprendió a todos con una inesperada confesión

En ese contexto, adelantó a Puro Show que planean disfrutar juntos una especie de luna de miel por Francia y Mónaco: “Es una mujer alegre, divertida, profunda, que está siempre al lado mío. Y eso me pone muy feliz. De hecho, llega mañana y nos vamos a reencontrar”.

“Miren lo hermosa que es. No quiero contar demasiado porque me reservo lo más íntimo, pero básicamente, estoy en calma, en paz y muy enamorado”, resumió con una sonrisa.

Frente a tantos halagos, Matías Vázquez le preguntó sin filtro: “¿Es la mujer de tu vida?”.

“Oh, qué pregunta difícil. Es como cuando te piden que elijas tu personaje favorito”, respondió entre risas cómplices.

Y entonces lo dejó claro: “Es la mujer de este momento. De mi presente y de mi camino a futuro”.

“No me hagan entrar en comparaciones incómodas”, pidió Benjamín Vicuña, evitando cualquier vínculo entre su actual pareja y sus ex, la China Suárez y Pampita, madres de sus seis hijos.

Embed

El categórico gesto de Benjamín Vicuña para no quedar pegado a los escándalos de Wanda Nara

Cuando el escándalo mediático y legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue creciendo semana a semana, son varios los personajes de la farándula que involuntaria e indirectamente resultan salpicados. Claro que además de L-Gante y la China Suárez, es el caso de Benjamín Vicuña, ex y padre de dos de los hijos de la ex Casi Ángeles.

Lo cierto es que en las últimas horas el chileno coincidió con la mayor de las Nara a través de una publicación en sus Instagram Stories, pero ni bien se percató de la situación no dudó en alejarse de cualquier posible nuevo escándalo.

¿Qué es lo que pasó? Durante la última noche de luna llena, donde es habitual que muchos internautas fotografíen el satélite natural de la Tierra y compartan su imagen en sus redes sociales, eso es lo que hizo precisamente Vicuña en sus historias virtuales.

Posteos de la luna de Benjamín Vicuña y Wanda Nara.jpg

Pero resulta que a los pocos minutos Wanda hizo lo mismo. Y lo que llamó la atención fue el enigmático mensaje de la ex de Icardi, quien no da puntada sin hilo, en este caso teniendo presente que Vicuña es el ex de la China Suárez, actual pareja del ex de Nara, la rubia escribió sutil en su posteo "¿Será que vemos la misma luna?".

Así las cosas, no pasó mucho tiempo para que el actor chileno se diera cuenta de la ¿coincidencia? con Wanda Nara, y lejos de querer quedar pegado a la mediática no dudó en eliminar el posteo y subió luego un video jugando con sus hijos.

Como era de suponer, desde las redes muchos se dieron cuenta de lo ocurrido como por ejemplo la cuenta de X del programa de Yanina Latorre, SQP (América TV), que avisó que Vicuña había eliminado su posteo "antes de quedar pegado".