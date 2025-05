La falta de higiene de La Tana cansó a todos en Gran Hermano: el firme ultimátum

Gabriela Gianatassio se encontraba tomando mate y La Tana le pidió que le convide uno, algo que la morocha se negó porque no se había lavado los dientes.

“Ya me lavé. D, dejá, no me des nada”, exclamó después molesta la mujer de La Matanza. Lo cierto es que no es la primera vez que la rubia es apuntada por sus compañeros por este tema.

Una vez Katia decidió depilarse con pinza en su cama dentro de la habitación, dando una llamativa explicación del por qué de su accionar.

“Prefiero hacerlo ahí porque no uso máquina y el baño lo compartimos 16 personas. Me cubro y limpio todo después”, dijo al ser cuestionada por otros participantes.

Y durante una actividad planteada por Gran Hermano, varios compañeros coincidieron al señalarla como “la persona más sucia de la casa”.

“Hay personas que no lavan los platos, que son mentirosas, que hacen cosas peores y yo no digo nada, pero de eso no se habla”, se defendió La Tana.

El insólito pedido que Sandra le hizo a La Tana en Gran Hermano: "¿Me mostrás la...?"

Katia La Tana Fenocchio es una mujer con mucho estilo y llama la atención a todos con su apariencia. Aunque a muchos les parece que es una plante, la chica de La Matanza sabe cómo hacerse nota en Gran Hermano.

En las últimas horas, Sandra Priore tuvo una charla insólita con La Tana, que no tardó en generar repercusión en las redes sociales. La mujer de La Plata le pidió a su compañera si podía ver el tatuaje que tiene en la zona vaginal.

"¿Dónde tenés en la argo... el tatuaje?", quiso saber Sandra. "En toda la argo...", especificó La Tana. "¿Me mostrás la pelvis? ¡Mostrame de arriba!", insistió Sandra.

"¿Qué son esos ojos?", fue la reacción de la cocinera del reality al ver el diseño. "Es como una calavera", describió la chica de La Matanza.