Gran Hermano 2022: Marcos tuvo que abandonar la habitación por los ruidos sexuales

“¿Hay ruidos? ¿Están roncando?”, le preguntó la nueva participante, a lo que él respondió notablemente molesto por la situación: “Uf, las dos parejas, es más que nada el ruido que hacen Coti y Dani… está raro”.

"Más asquerosos y mugres no pueden ser, no entiendo cómo no hay sanción. Se supone ya Gran Hermano advirtió que no iba a permitir faltas de respeto en su casa”, “Thiago y Conejo tampoco zafan de la mala educación y pocos valores”, “Los desubicados son Daniela y Thiago, pero ni Marcos ni Maxi tienen los huevos para decir nada”, fueron algunos de los comentarios que recibieron en las redes sociales.

Gran Hermano 2022: picante cruce entre Nacho y Daniela por la relación con Thiago

Esta mañana se vivió un momento de mucha tensión en la casa de Gran Hermano 2022. Nacho Castañares y Daniela Celis protagonizaron una fuerte discusión en el realiy.

¿El motivo? La joven de Moreno estaba esperando a Thiago Medina en la puerta del cuarto de los chicos.

Nacho, que tiene una gran amistad con el muchacho La Matanza, no vio bien la actitud de Daniela y se lo hizo saber. “¡Qué molesta que sos eh! Dejalo descansar!”, dijo a la morocha.

“¡No me rompas las pelotas nene!”, exclamó la joven de Moreno, sacada. “Soltalo que no vuela. Pobre pibe, debe tener los huevos como las pelotas estas para cerrar la puerta”, sentenció Nacho.