Gran Hermano 2022: Julieta fue acusada de maltrato animal y su mamá tomó una drástica decisión

"Para eso no tenga animales", "No entiendo como Julieta y su familia pueden ser así con una perrita, dejarla de lado y no mimarla porque es vieja o está alzada (para eso existen las campañas de esterilización)", "Que pendeja de mierd..., después te grita que todas las mujeres son reinas", "Qué decepción", "Muy feo los comentarios de Julieta sobre su perra, me da lastima la perrita que nadie la quiere y acaricie", "Decir que tu perra es asquerosa? Na... perdón, pero jode con cualquier cosa menos los animales", fueron algunos de comentarios que se replicaron en Twitter tras los duchos de Julieta.

Ante las críticas, la mamá de la participante de GH, Patricia Destefani, decidió publicar un fuerte descargo. "Por la cantidad de gente que está diciendo que esta familia es maltratadora de animales, primero decirles que los animales en mi casa son familia, lejos de maltratarlos", manifestó.

La mujer grabó un video con la perra de Julieta. "Les voy a mostrar a Mía", exclamó y enfocó a la mascota de su hija. "Mía no estaba castrada, entonces estaba todo el tiempo con sus hormonas revolucionadas, cuando Juli le iba a hacer un cariño, ella ponía la cola. Ahora nosotros castramos a Mía hace 25 días", finalizó.

Alfa hizo bailar a Ariel, el nuevo integrante de Gran Hermano 2022

El jueves en Gran Hermano 2022 ingresaron dos nuevos participantes: Ariel Ansaldo, un experto parrillero de 45 años, licenciado en comunicación social, y Camila Lattanzio, una vendedora de autos de Ituzaingó.

"Yo era muy fachero, pero pasó la vida.... y las harinas. Estuve teatro, hice marketing y coordiné viajes de egresados. Quiero entrar a la casa para hacer reír a la gente y dejar de correr atrás de la guita", expresó el muchacho de Berazategui, provincia de Buenos Aires.

En sus primeras horas en la casa, Ariel forjó un vínculo muy cercano con Walter Alfa Santiago. De hecho, hoy pasaron varias horas juntos en el jardín.

En Twitter hubo un video que causó sanción. El hombre de Berazategui se puso a bailar en la pasarela va de la puerta a la galería, mientras el más veterano de la casa interpretaba “De nada sirve” de Moris, uno de sus artistas favoritos.