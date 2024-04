Agostina Spinelli reveló quién quiere que gane Gran Hermano 2023 y sorprendió a todos

Entrevistada por la revista Pronto, en primer lugar Spinelli dejó en claro que su enojo con Furia se le pasó tras salir de la casa, e indicó que ese tremendo enfrentamiento coincidió con la crisis que le agarró tras casi tres meses de encierro.

Agostina Spinelli GH.jpg

Asimismo, acto seguido aseguró que automáticamente se olvidó de todo al salir, si bien remarcó: "De cualquier forma, Furia me amenazó de muerte y eso no lo puedo mentir porque quedó grabado. Me dijo: 'Te voy a matar' y en un momento sentí miedo. Fue la gota que rebasó el vaso y dije: “Listo, este es mi límite”.

En tanto, tras admitir que la ve a Juliana en la gran final de Big Brother y señalar que hoy mira el programa y no siente bronca ni rencor alguno hacia nadie, confesó que le gustaría que sea El Chino quien salga campeón de esta edición de Gran Hermano.

"El Chino es una persona fría y estratega. Sabe jugar y me gustaría que gane él. Aparte se gana todas las pruebas del líder y hasta se ganó una casa, ¡es un montón! Nació para ganar ese pibe. Se lo merece", concluyó directa y sin medias tintas.

Santiago del Moro con los participantes de GH2023.jpg

Agostina Spinelli reveló por qué no denunció a Furia tras su polémica salida de Gran Hermano

La salida de Agostina Spinelli de la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe) se dio en medio de un gran escándalo en el que acusó a Furia de querer matarla. En Entrometidos (Net TV), Carlos Monti entrevistó a la policía y le preguntó cómo fue realmente el episodio, a lo que ella respondió con importantes revelaciones.

“Lo que me pasó a mí particularmente es que al haber salido de la casa recibí contención psicológica porque lo que yo tuve dentro de la casa fue un ataque de pánico”, dijo.

Agostina explicó que, tras la atención profesional recibida, la diferencia entre la casa de Gran Hermano y el exterior fueron “dos mundos totalmente diferentes”. “Al salir de la casa yo ya era otra persona. Sentí paz, o sea, volví a ser yo. A mí me superó el juego, chicos”, indicó.

furia agostina.jpg

Cuando le recordaron que su madre había consultado con un abogado para denunciar a la producción de Gran Hermano, y que a raíz de eso surgieron rumores sobre un supuesto arreglo con la producción del ciclo sobre para asegurarse su silencio, Spinelli aclaró los tantos.

“No, no, para nada. No existe nada de todo eso”, comentó Agostina. “La denuncia decidí yo no hacerla, mi familia obviamente no se va a meter si soy yo la que tengo que hacer la denuncia. No hubo denuncia, no va a haber denuncia, porque entendí que es un juego”, señaló.