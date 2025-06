Gastón Trezeguet reveló quién ganará Gran Hermano y la sorpresa es total: "Se lo lleva..."

Fue allí que Gastón aseguró que en esta oportunidad será una mujer quien se consagre campeona. "El que se va tercero es Tatín. Y quedan en la final Ulises y Luz. ¡Y lo gana Luz! ¡Mirá como te cago el otoño! Esto es para mi, ¿Y sabés por qué? Porque Tatito y Lucecita son del mismo grupito tridentoso que cuando llega el fandom de un grupo después tenés que elegir mi amor. No les gusta esta verdad a los tatines. No les gusta la verdad de que van a dividir votos. No les gusta a ellos pensar que solo gana uno de los dos", concluyó. ¿Será?

Gastón Trezeguet.jpg

Furia compartió una fuerte foto de Devi de Gran Hermano que nunca hubiese querido que se filtre

Juan Pablo De Vigili fue el último eliminado de la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe) tras perder el mano a mano en la definición con la uruguaya Selva Pérez.

El correntino quedó eliminado a poco de la gran final del reality y en las redes sociales se viralizó una foto íntima que causó un gran revuelo y derivó en la sorpresiva reacción de un ex GH.

Se trata de Juliana Furia Scaglione quien comentó a pura risa sobre la foto al desnudo de Devi: "Jajajaja", expresó la tatuada ante la sensual selfie sin ropa frente al espejo del arquitecto.

furia juan pablo de vigili gran hermano.jpg

"Lo único bueno que tenía para dar y ni lo mostró", se agregó con humor en la imagen que circuló en las redes y que la cuenta de @elejercitodelam en X replicó ante la asombrosa reacción de Furia.

Cabe recordar que antes de irse de la famosa casa, Juan Pablo se mostró molesto tras enterarse de ser votado por sus compañeras del grupo de Los Hongos, Eugenia Ruiz y Selva Pérez.

“Yo no traicioné a nadie, ojalá les sirva de algo. Acá hay gente que sabe cómo me manejé con ellas. Afuera se darán cuenta”, disparó Devi visiblemente enfadado.