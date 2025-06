Furia compartió una fuerte foto de Devi de Gran Hermano que nunca hubiese querido que se filtre

Cabe recordar que antes de irse de la famosa casa, Juan Pablo se mostró molesto tras enterarse de ser votado por sus compañeras del grupo de Los Hongos, Eugenia Ruiz y Selva Pérez.

“Yo no traicioné a nadie, ojalá les sirva de algo. Acá hay gente que sabe cómo me manejé con ellas. Afuera se darán cuenta”, disparó Devi visiblemente enfadado.

Juan Pablo se sinceró sobre su vínculo con Eugenia en Gran Hermano 2024: "No me lo permití"

El último eliminado de Gran Hermano 2024 (Telefe), Juan Pablo De Vigili, estuvo en el debate del reality y se sinceró sobre su vínculo con Eugenia Ruiz, con quien estuvo enojada en los últimos días.

"¿Cómo es tu vínculo con Eugenia? ¿Pasaba algo más que una amistad? ¿Hay algo más entre ustedes? ¿Había onda? ¿Te enamoraste de ella en algún momento?", le preguntó el conductor Santiago del Moro.

"No, en ningún momento. Aparte siempre la respeté, estaba casada y la verdad es que no me lo permití tampoco. Sí, conectamos mucho con el humor. Salí un poco enojado", aseguró el correntino.

"Porque ella quedó mal, quedó triste", le comentó el presentador. "Sí, yo también me fui triste. Y ese enojo era un poco de tristeza que no lo quería demostrar. Tampoco me dio una palmada que es lo que habría hecho yo", reflexionó Devi.

"Era una amistad genuina y estaba dolido de verdad. Yo siempre me guié por lo que sentía", remarcó el exparticipante.