Chiara Mancuso de Gran Hermano vio la foto de Devi desnudo y reaccionó de manera impensada

A continuación, sus palabras fueron aún más reveladoras cuando pidió volver a ver la imagen en cuestión. “Ah, pero está re bueno, bol..”, comentó, y de inmediato se tapó la boca.

“Ay, y yo en el vivo”, exclamó, al percatarse de que sus dichos podían viralizarse, como efectivamente sucedió.

La relación entre Devi y Chiara dentro de la casa fue cambiante. Aunque en varias oportunidades tuvieron enfrentamientos, en los últimos tiempos se mostraron muy cercanos, especialmente cuando la modelo reingresó por unos días.

En más de una ocasión, Chiara le confesó a Devi que él le gustaba y que, fuera del juego, podían llegar a avanzar hacia algo más que una simple amistad.

Furia compartió una fuerte foto de Devi de Gran Hermano que nunca hubiese querido que se filtre

Juan Pablo De Vigili fue el último eliminado de la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe) tras perder el mano a mano en la definición con la uruguaya Selva Pérez.

El correntino quedó eliminado a poco de la gran final del reality y en las redes sociales se viralizó una foto íntima que causó un gran revuelo y derivó en la sorpresiva reacción de un ex GH.

Se trata de Juliana Furia Scaglione quien comentó a pura risa sobre la foto al desnudo de Devi: "Jajajaja", expresó la tatuada ante la sensual selfie sin ropa frente al espejo del arquitecto.

"Lo único bueno que tenía para dar y ni lo mostró", se agregó con humor en la imagen que circuló en las redes y que la cuenta de @elejercitodelam en X replicó ante la asombrosa reacción de Furia.

Cabe recordar que antes de irse de la famosa casa, Juan Pablo se mostró molesto tras enterarse de ser votado por sus compañeras del grupo de Los Hongos, Eugenia Ruiz y Selva Pérez.

“Yo no traicioné a nadie, ojalá les sirva de algo. Acá hay gente que sabe cómo me manejé con ellas. Afuera se darán cuenta”, disparó Devi visiblemente enfadado.

Juan Pablo se sinceró sobre su vínculo con Eugenia en Gran Hermano 2024: "No me lo permití"

El último eliminado de Gran Hermano 2024 (Telefe), Juan Pablo De Vigili, estuvo en el debate del reality y se sinceró sobre su vínculo con Eugenia Ruiz, con quien estuvo enojada en los últimos días.

"¿Cómo es tu vínculo con Eugenia? ¿Pasaba algo más que una amistad? ¿Hay algo más entre ustedes? ¿Había onda? ¿Te enamoraste de ella en algún momento?", le preguntó el conductor Santiago del Moro.

"No, en ningún momento. Aparte siempre la respeté, estaba casada y la verdad es que no me lo permití tampoco. Sí, conectamos mucho con el humor. Salí un poco enojado", aseguró el correntino.

"Porque ella quedó mal, quedó triste", le comentó el presentador. "Sí, yo también me fui triste. Y ese enojo era un poco de tristeza que no lo quería demostrar. Tampoco me dio una palmada que es lo que habría hecho yo", reflexionó Devi.

"Era una amistad genuina y estaba dolido de verdad. Yo siempre me guié por lo que sentía", remarcó el exparticipante.