Gran Hermano: la reacción de Agostina al escuchar una tremenda frase de Furia sobre ella

“Yo gritaba desde el baño, ¡atiendan el teléfono! Cuando ella estaba fumando, la llamó Gran Hermano. Ahí empecé a sentir algo raro”, arrancó Furia.

Y mientras el resto de los chicos comentaron, todavía asombrados, “Tenemos que poner la insulina en el box de intercambio”, “Esperen, chicos, capaz ahora entra. No terminó la noche”, “Todo esto es raro” o “Ahora nos dicen ‘tu compañera vuelve a entrar a la casa’”, Juliana Scaglione se despachó con todo.

“Yo dije que el que me hacía mal, le volvía en su contra. ¡Tomá! Ella me dijo ‘vos te vas a ir y yo me voy a ir detrás tuyo’. ¡Tomá, boluda! Por escupir al cielo”, lanzó vehemente la entrenadora. Y sentenció: “Si es joda, que vuelva a entrar ahora. Y sino muchas gracias. Yo no soy falsa”.

Al oír la contundencia de Furia, Agostina, con mate en mano, saltó del sillón del SUM y le respondió picante: “¿No sos falsa? Me nominaste ¡y no sos falsa! Cariño, cuando me veas te vas a querer morir”.

Así se enteraba Agostina que su expulsión de Gran Hermano no era real: su reacción

Cuando Agostina Spinelli creyó que atender el teléfono rojo este martes dentro de Gran Hermano había sido su peor decisión al oír la voz del Big ordenándole que abandone la casa de manera inmediata, todo cambió cuando Santiago del Moro se le apareció y le explicó el juego.

Lo cierto es que tras atravesar la puerta de la casa en medio del desconcierto absoluto creyendo que ya no podría competir ni por la casa y menos por el campeonato de la competencia, la producción le vendó los ojos y la trasladó hasta un ambiente con todas las comodidades habidas y por haber, aunque ella ni se lo imaginaba por entonces.

Así, de repente oyó la voz de conductor pidiéndole que se destapase los ojos y al verlo frente a un televisor éste le explicó sonriente: “Disfrutá porque esto no es una maldición. Es todo un beneficio y lo ganaste vos. Esto es un juego. Ese teléfono sonó, vos lo atendiste y vas a poder disfrutar esta noche, sin que la casa sepa que vos estás ahí, a metros de ellos, de todos los lujos de esa habitación. Tenés comida riquísima para comer, tenés rica bebida y tenés películas para ver”.

“Y además, vas a poder bañarte, disfrutar de la comida y descansar en esa cama espectacular para vos sola. Pero el súper beneficio es que vas a poder, durante diferentes momentos, ver la casa sin vos. Vas a poder ver a tus compañeros durante las próximas 24 horas sin vos”, completó Santi.

Fue allí cuando una todavía atónita Agostina, con lágrimas en los ojos y toda desencajada, hizo catarsis y atinó a pronunciar “Me asusté muchísimo”. Claro que eso fue antes de descubrir la espectacular picada que la esperaba en la heladera con la que finalmente comenzó a disfrutar del beneficio obtenido.