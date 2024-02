Así fue la expulsión a través del teléfono rojo en Gran Hermano

Embed

La estadía de la participante en el SUM será por 24 horas y el miércoles volverá a la convivencia para participar de la segunda parte del desafío por la casa.

"Le van a vendar los ojos, un productor con pasamontañas no tendrá visión ni diálogo con aquel que atienda. En el SUM habrá comida riquísima, películas y la casa en vivo. Es como asistir a tu velorio", había contado el conductor Santiago del Moro sobre la expulsión.

La repentina expulsión de Agostina dejó a todos los participantes en shock, en especial a Lisandro Navarro, quien se puso a llorar. Juliana Furia Scaglione, por su parte, quedó sorprendida y, a su vez, aliviada porque su "enemiga" se fue.

agostina spinelli.jpg

Florencia quiere volver a Gran Hermano y enfrentar a su mayor rival: "Me hizo la vida imposible"

El domingo, después de la eliminación de Lucía, Santiago del Moro abrió la votación telefónica para que el público defina el repechaje en Gran Hermano. Todos los participantes que dejaron el juego tienen la posibilidad de volver a entrar.

En una nota con PrimiciasYa, Florencia Cabrera expresó sus ganas por ganarse un lugar en ese repechaje. "Estoy con muchas ganas de volver. Le estamos metiendo ganas a las redes a morir", resaltó.

La modelo adelantó que su estrategia será "menos pasional y más fría". "Si tengo que ir al choque, voy a ir al choque. Me voy a divertir y buscar llegar a la final", prometió.

image.png

Flor tiene muy en claro qué es lo primero que le gustaría hacer si es elegida para reingresar. "Me debo una charla con Furia. Ella fue pasional. Su bronca conmigo fue porque sus amigas le llenaron la cabeza, Agos y Cata. Y la verdad es que yo siempre jugué con ella. Quiero que entienda que estuvo errada conmigo", sostuvo.

Por otro lado, la chica de Caballito reveló que le encantaría ver la reacción de Agos al verla llegar. "Me dijo cosas zarpadas. Muero por ver su cara. Es una persona que me hizo la vida imposible", remarcó.

En ese sentido, Flor indicó que Agos tiene chances de quedar eliminada: "Me veo en un mano a mano con Agos en una placa, pero yo no la voy a sacar, la gente lo va a hacer. Quedó en un posición de superioridad. Se cree fuerte. Cae en placa y se va".

"Tenemos cosas por resolver. Ella cree que es fuerte adentro y piensa que fue ella la que me terminó sacando de la casa. Piensa que me humilló en la cena de nominados. Le quiero demostrar que eso no fue así. Fueron otras cosas que me llevaron a irme del juego", añadió.

Al finalizar, Flor afirmó que se ve en la final. "Voy a darlo todo para llegar a la final. Me encantaría una final de mujeres porque este es un Gran Hermano de mujeres", decretó.