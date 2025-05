Aseguran que Peluca Brusca, el ex de Laurita, fue pareja de otra famosa y terminó todo mal: "La enloqueció"

Enojadísimo, Pepe miró a cámara y le respondió a la bailarina: "Yo fui cómplice de todos tus cuernos, yo no miento, no invento, ¿para qué inventaría? Entiendo que te queda cómodo ese papel de buena, cosa que no sos”.

Y siguió: "Hacete cargo de tus elecciones de tu vida y no me tires mierda a mí, yo estoy re tranquilo, a mí la información me la pasan de adentro, fíjate qué haces vos para que la gente de tu producción y de tu entorno de laburo hable pésimo”.

Acto seguido, el panelista arremetió contra Peluca. “Y a Peluca le digo, mañana ojalá vayamos a buscar a Sofi Martínez y que diga todas las cosas que le pasó, que también me enteré y que no voy a decir, porque fue la novia de Peluca y Peluca la enloqueció”, reveló.

Sofía Martinez

Laurita Fernández le hizo frente a las versiones de infidelidad tras separarse de Peluca Brusca

Recientemente la noticia de la separación de Laurita Fernández y Claudio 'Peluca' Brusca sorprendió a todos, motivo por el cual los programas de espectáculos fueron en busca de la palabra de ellos a la salida de la grabaciones de Bienvenidos a ganar (El Nueve).

Fue allí que, a bordo de su auto, Fernández se excusó frente a todos los micrófonos explicando "siempre tiene la mejor onda", pero que en esta ocasión no quería hablar si bien "hay un montón de cosas que nada que ver, pero no importa”.

Y tras asegurar que "está bien" con Peluca, los cronistas le consultaron si en calidad de "personas solteras", a lo que la actriz negó tibiamente. "La mejor y aparte siempre es con respeto y lo recontra entiendo, pero hay días como que... Cosas que ni uno tiene resueltas”, cerró.

Así, luego de estas declaraciones, desde el piso de LAM, Pepe Ochoa habló de una supuesta infidelidad de Laurita a Peluca con un compañero del ciclo en el trabajan ellos en El Nueve como motivo de la ruptura, lo generó que Fernández se comunicase de inmediato con Ángel de Brito en pleno vivo del ciclo de América TV.

"Ángel, ya es un montón. Este pibe dice cualquier cosa", leyó De Brito el primer mensaje de la actriz vía WhatsApp mirando fijamente a Ochoa. Y continuó leyendo: "No sé quién le pasa letra, o si lo inventan, pero es cualquiera".

Tras ello, el conductor de LAM le preguntó a su compañero si estaba inventando, al tiempo que terminó de leer el descargo de la rubia: "Estamos con Pelu viendo esto en este momento. No podemos creer con la contundencia que inventa cualquier cosa. No me sorprende de quién viene, pero ya está”, quien de esta manera confirmó que sigue en pareja con el productor televisivo.