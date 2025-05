La polémica actitud de Facundo Moyano al ser consultado por el embarazo de su ex Eva Bargiela

Así, de manera instantánea a Moyano se le transformó la expresión. Y aunque se esforzó por mostrarse calmo, fue tajante al restarle importancia al gran momento de su exmujer, evidentemente incómodo. “No tiene ningún tipo de relevancia lo que puedo opinar. Y si de alguna manera hace dos años tomé la decisión de poner fin a esa relación, es justamente para eludir estos tipos de temas”, disparó displicente.

Y como si no bastase con lo dicho, el dirigente político remarcó su tajante postura frente al mundo de la farándula al que pertenece Bargiela. “Estas banalidades que no tienen nada que ver con lo que a mí me interesa decir, que siempre es respecto al pensamiento político, a la discusión de la economía, a la discusión social. Y creo que no tenemos que perder, o particularmente yo no tengo que perder, el foco de eso”, concluyó.

Bomba de Intrusos: quién es el nuevo amor de Facundo Moyano tras separarse de Eva Bargiela

Facundo Moyano y Eva Bargiela se separaron en 2023 en medio de un gran escándalo que incluso sigue su vía por camino judicial. Tras los trámites de divorcio que se iniciaron ese mismo año, aún se dirime la separación de bienes gananciales ya que no hubo acuerdo en la mediación y van a juicio.

Sin embargo, cada uno siguió adelante con su vida y varios meses la modelo está en pareja con el futbolista Gianluca Simeone, uno de los hijos del Cholo Simeone.

En el programa Intrusos, América Tv, a comienzos del mes de abril pasado dieron como bomba la información y primera foto de Facundo Moyano con su nueva novia, una modelo llamada Natalia Cometto.

"Otra vez con una rubia. Ha ganado un concurso de belleza, ha sido Miss...", adelantaba Rodrigo Lussich segundos antes de presentar la primera foto de la nueva novia del dirigente sindical.

Ambos se muestran ya sonrientes desde las redes sociales y no esconden su amor en público.

Ante la explosión que generó el desenlace de la bomba, Karina Iavícoli comentó picante sobre la nueva conquista de Facundo: "Está floja de papeles... Me mandaron fotos como que tiene otros novios", alertó.

Lo cierto es que tras el escándalo que generó su mediática separación de Eva Bargiela luego de dos años de matrimonio, Facundo vuelve a apostar fuerte por el amor con Natalia Cometto.