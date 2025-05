El insólito mensaje de Luciana Salazar tras la elección del nuevo papa León XIV

Este comentario, que aludía a la nacionalidad estadounidense del nuevo pontífice, Robert Prevost, se viralizó rápidamente y fue objeto de múltiples interpretaciones y críticas.

La conexión entre el mensaje de Luciana Salazar y su hija Matilda radica en que la niña nació en Sarasota, Florida, mediante un proceso de subrogación, y posee ciudadanía estadounidense .

"Pasó Julián Serrano y dijo che no da", "Que fantasma", "Lo de Luciana Salazar es espectacular", "No puede ser real esto que publicó Luciana Salazar sobre el nuevo Papa", fueron algunos de los comentarios que le dejaron en el posteo.

Qué sacrificio deberá hacer Luciana Salazar para salir de las deudas en medio del conflicto con Redrado

Luciana Salazar y Martín Redrado se encuentran envueltos en una gran polémica por Matilda y el reclamo económico que lleva adelante la modelo contra su ex pareja.

En este contexto de tensión entre la modelo y el economista, se supo el sacrificio que deberá hacer Salazar para salir de sus deudas, tras contar que gastó todos sus ahorros y se le hace difícil pagar la educación de su hija.

Una vidente llamada Mariam Caleiro dio su categórica visión del tema y hundió a la modelo, según consignó el portal TN Show.

“Es una mujer grande y debe tomar conciencia de que Redrado solo la acompañó. Las cartas dicen que es una persona posesiva. Me sale ‘La zorra’. Anda en algo muy oscuro, muy fuerte", sentenció la vidente.

Y agregó: "Ella sabe cosas, pero Martín tiene buenos sentimientos. Me sale que él es buena persona y que van a firmar papeles, pero que ella no va a ser la de antes. Él decidirá cómo van a ser las cosas”.

En diálogo con Intrusos hace unos días, Martín Redrado dejó en claro que nunca le hizo una promesa económica a la modelo por Matilda y explicó: "Yo no soy el padre, simplemente apoyé un deseo y lamentablemente no se pudo tener una buena relación de ex".