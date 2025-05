Caos en Gran Hermano 2024: los jugadores terminaron con mareos y náuseas tras la última prueba semanal

“Ay, chicos, ¿qué les pasa que todos vomitan?”, gritó irritada Lucía Patrone cuando terminó la prueba. “¡Qué asco! Están todos lanzando", agregó Ulises Apóstolo.

Luego, en otro video, Selva salió corriendo hasta el baño y expresó desesperada: “Voy a vomitar. ¿Me dejan vomitar? Comí manzana y la tengo que vomitar”.

Los seguidores del reality al ver el malestar de los concursantes no tardaron en opinar y algunos los destrozaron: "Chicos, no aguantan nada, jajaja"; "Free inodoro"; "Son re delicados, jajajaj, La Tana y Selva daban otra vueltita más y agarran la puerta giratoria" y "Qué sensibles, el GH anterior se la bancaban", entre otros mensajes.

Embed

Chiara expuso la hiriente estrategia de seducción de Nano con ella y Jenifer en Gran Hermano

Chiara Mancuso recordó su paso por Gran Hermano 2024 a pocos días de quedar eliminada del reality y se refirió a aquel vínculo cercano que tuvo con Giuliano Nano Vaschetto, quien terminó siendo novio de Jenifer Lauría y luego se separaron.

“Fue rara la historia tuya, Jeni y Nano. Primero arrancaste como una Tati”, le marcó la Tora Lucila Villar en el streaming. A lo que la morocha reconoció que sintió en esos primeros días de convivencia.

“Es lo que se vio. A mí me re gustaba ya Nano desde el primer día. Después él jugueteaba con las dos y yo me alejé porque era muy bizarro. Terminó con Jeni y yo veía ahí más futuro que conmigo. Dije: ‘De esta me salvo’”, explicó Chiara.

“Después Jeni se fue y viste cómo es la casa... Yo terminé muy contenida por él. A mí también me atraía, es una realidad”, continuó sincera.

Embed

Y dejó en claro que era un hombre deseado tanto para ella como Jenifer: “Nos gustaba a las dos desde el momento uno. De hecho, el primer beso de la casa fue entre Nano y yo”.

En ese sentido, Chiara Mancuso reconoció que le atraen los hombres con "cara de infiel": “Por eso así me va. Hace tres años que estoy soltera. Cuando volvió Jeni, yo le pregunté mucho a Nano qué onda su vínculo, y él me decía: ‘Es una chonga, ella debe estar con todos, yo puedo hacer mi vida’”, reconoció.

Más allá de lo que sentía por Nano y lo que él le manifestó sobre Jenifer, ella dejó en claro: “Y más allá de que yo estaba junto a Nano, nunca crucé los límites. Primero, por respeto a Mica, la ex de él, porque me decía que todavía no había cerrado esa historia, y también por Jeni”.

“Después volvió Jeni y yo los dejé que le den para adelante. Les deseo lo mejor a los dos. Ellos también fueron parte de quien soy, de las experiencias que viví”, finalizó la última eliminada de Gran Hermano.