 Se suicidó la actriz Yoo Joo Eun a los 27 años

"Para aquellos que tengan tiempo, por favor, despidan a Joo Eun en su camino. Según el último deseo de Joo-Eun, estoy compartiendo este mensaje", publicó en redes sociales el hermano de la protagonista de Big Forest.

Según NME, la joven actriz murió a causa de suicidio, aunque las autoridades de Corea del Sur todavía no dan una causa de muerte oficial.

Yoo Joo Eun

La carta que dejó Yoo Joo Eun antes de suicidarse

La carta que dejó Yoo fue revelada tras su prematura muerte e intentaba expresar la confusión y el dolor internos que sufría.

"Siento haberme ido primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, la abuela y oppa (hermano mayor). Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor, vivan con valentía. Yo vigilaré todo. No lloren. Se sentirán heridos. Ahora mismo no estoy triste en absoluto. Me siento decidida y tranquila. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo", comienza diciendo la actriz.

"He vivido una vida tan feliz que era más de lo que merecía. Por eso es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que, por favor, vivan sin echar la culpa a nadie más. No estoy muerta, así que todos, por favor, vivan bien. Espero que se convoque a mucha gente a mi funeral, y quiero ver a todos por primera vez en un tiempo y ver quién lo está pasando mal", añade.

"Tenía muchas ganas de actuar. Quizás era mi todo, y era una parte de mí. Sin embargo, vivir esa vida no era fácil. No quiero hacer nada más. Era tan desesperante. Tener algo que quieres hacer es una bendición, pero me di cuenta de que solo querer hacer esa cosa es una maldición", indica en su escrito.

"Dios me ama, así que no me enviará al infierno. Él entenderá mis sentimientos y se preocupará por mí en el futuro. Por eso, todos, no se preocupen. Y a toda mi familia y amigos cariñosos y a mis personas queridas. Muchas gracias por atesorarme y amarme. Esa fue mi fuerza y mi sonrisa. Viví con recuerdos inolvidables hasta el final, así que creo que he vivido una vida exitosa. Gracias por comprenderme y abrazarme, a pesar de mis carencias e impaciencia. Siento no poder expresarlo bien. Pero aun así entenderán cómo me siento, ¿verdad?", continuó.

Para último, la actriz asegura: "Y a todas esas preciosas relaciones que he hecho, especialmente los profesores, les estoy muy agradecida y los respeto a todos. Muchas gracias por enseñarme muchas cosas de la vida. Mamá, papá, les quiero. No lloren. Por favor. Yoo Joo Eun".