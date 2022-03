Juan Martín del Potro reveló el vínculo que aún mantiene con Jimena Barón

Y allí reveló precisamente que sigue en contacto con varias de ellas. Y refiriéndose puntualmente a la actriz contó que cada tanto le manda mensajes para saber de Momo, el hijo de Jimena, con quien supo establecer un gran vínculo. “Es el día de hoy que, más allá de las cosas lindas o malas, tengo a mis ex parejas que me mandan mensajes para felicitarme o lamentarse por cosas que me pasaron. Le escribo a Jime: ‘Qué grande está tu hijo’”, aseguró.

jimena-baron-juan-martin-del-potro-momo.jpg Durante el breve noviazgo de Juan Martín del Potro con Jimena Barón estableció un gran vínculo con Morrison, el hijo que la actriz tuvo con Daniel Osvaldo.

Al tiempo que confesó sobre la generalidad de sus relaciones sentimentales “Yo tuve varias novias y creo que también a medida que voy creciendo, voy cambiando y mejorando como persona. Cada relación que tuve fue totalmente distinta y si tuve novias famosas, con lo perfil bajo que soy, hasta me sorprendía a mí...".

Así como también agregó "En la pandemia tuve otra relación. Tuve la suerte de siempre estar acompañado de buenas mujeres, trabajadoras, sensibles, independientes, que me dejaban libre para lo mío y me acompañaban desde el lugar que podían. Tuve parejas que me enseñaron mucho a mí y aprendí cómo yo, que demandaba mucho viajando todo el año, podía acompañar”.

Cuánto duró la historia de amor de Jimena Barón y Juan Manuel del Potro

Si bien los rumores de romance entre Jimena Barón y Juan Martín del Potro surgieron allá por fines de 2016, cuando Yanina Latorre contó que se habían cruzado en una fiesta en la que terminaron teniendo sexo en el baño, la actriz rápidamente lo desmintió.

Pero lo cierto es que para abril de 2017 finalmente blanquearon el romance. En tanto, hacia 2018 la relación llegó a su fin, pero siempre en los mejores términos.

baron del potro jujy jimenez.jpg Jimena Barón y Sofía Jujuy Jiménez son dos de las novias famosas que forman parte del historial amoroso de Juan Martín del Potro.

Luego entraría en escena la modelo Sofía Jujuy Jiménez en la vida del deportista, relación que Jimena Barón aprobó de entrada cuando desde el programa de Tinelli declaró, ante la pícara consulta del conductor, que le gustaba mucho la pareja.