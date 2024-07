Rocío Oliva reveló por qué no tuvo hijos con Diego Maradona: "Siempre me decía que..."

Embed

Rocío recordó que ella no se sentía del todo convencida por una cuestión de edad ya que era muy joven. "Cuando él me lo decía yo era joven y no quería. Siempre le decía que me gustaría tener hijos después de los 30 años, antes no”, explicó.

“Él me decía que nos teníamos que apurar porque no nos daba la edad”, añadió, con una enorme nostalgia por su relación con el ídolo.

La rubia indicó que la conversación derivaba a un chiste y perdía seriedad. "Lo tiraba como en forma de chiste. Nunca lo hablamos seriamente… Y cuando lo hablábamos me decía ‘con los líos que tengo con mis hijos, ¿estás segura que querés tener hijos conmigo?’. Siempre quedaba en el chiste", señaló.

Por último, la ex de Maradona advirtió que no era algo completamente descabellado. “Pero si nos sentábamos a hablarlo en serio podía llegar a ser una posibilidad”, cerró.

Revivió la guerra entre Rocío Oliva y Dalma por el último adiós a Maradona

En una nota con LAM, Dalma Maradona lanzó fuertes declaraciones sobre Rocío Oliva. La hija del Diez reconoció que ella y su hermana pudieron específicamente que la rubia no ingrese al velorio de su padre.

"No hubo una lista. Hicimos un pedido particular, por cuestiones que estaban latentes en ese momento. Fueron dos personas a las que no dejamos entrar. Rocío Oliva y el abogado (Matías Morla)", afirmó en el programa de Ángel de Brito.

Al referirse a la ex pareja de su padre, Dalma añadió: "No voy a dar la razón. Ella la sabe perfectamente. Es raro que diga: 'no sé por qué no me dejaron entrar'. La sabes perfectamente".

A los pocos días, Rocío le contestó a la hija del astro en A la tarde y dijo que ella desconoce por qué no la dejaron estar en el velorio. "No lo sé. No tengo el motivo. Dejemos de dar vueltas al asunto", afirmó.

Y concluyó: "Ella genera una incertidumbre. Genera una duda, no dice nada y dice: 'que explique ella'. Es algo que no tengo que explicar yo, que lo explique ella".