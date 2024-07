Escándalo total en Gran Hermano Chile: quejas, amenazas y renuncia masiva

“No nos quieren dar comida desde hace tres días. Tres días sin comer, ¿eso te parece humano? Necesito mi valija porque no está acá. Lo que nos queda es para comer hoy y el miércoles recién es la competencia”, manifestó muy enojada la participante Linda Markovich.

Embed

Camila Power, en esa misma línea, agregó indignada: “Yo no firmé para esto. Me siento una mierda, literal. Ellos dijeron que al que no les guste esto, agarre sus cosas. No puede ser. Esto es muy injusto”.

La falta de comestibles generó un clima de total tensión en la convivencia y una de las participantes indicó que solo contaban con cebolla y que la situación era crítica.

Esta situación motivó que todos los participantes se reunieran y analizaran la dramática situación a ver qué solución le podían encontrar al conflicto.

Algunos opinaron de armar las valijas y colocarlas en la puerta a modo de protesta para que se revea la situación y otros llevaron a calmar los ánimos.

“Te digo, mira, yo que no como tanto, tengo hambre, ¿imagínate ellos? Si mañana no nos dan comida, nos vamos”, advirtió otro participante sumamente preocupado.

Embed

La llamativa declaración de Zoe de Gran Hermano sobre Catherine Fulop que dejó perplejo al Pollo Álvarez

Una vez eliminada de la casa de Gran Hermano, Zoe Bogach se alejó un poco de los medios y en las últimas horas volvió a aparecer en televisión en el ciclo La jaula de la moda, Ciudad Magazine.

Lo cierto es que la joven de Recoleta sorprendió a todos al confesar que no sabe quién es Catherine Fulop, cuando en el programa se analizaban los looks en la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

En un momento de la charla, el conductor el Pollo Álvarez le preguntó a la invitada qué opinaba del make up elegido por la actriz venezolana para el importante evento, y ahí Zoe Bogach sorprendió con su respuesta.

“Me encanta, pero no la conozco”, dijo la ex Gran Hermano, a lo que el Pollo le repreguntó: “¿No te pasa que saliste de Gran Hermano y hay un montón de gente importante que te conoce y vos no conocés?”.

“Es que yo no miro tele, ahora tengo que mirar más”, dijo Zoe entre risas. “¿No sabés quién es Cathy Fulop?”, insistió el conductor. A lo que la joven comentó: "No, te juro que no".

“Ah, bueno… No importa, no importa”, siguió el conductor el tema. Y luego Zoe sí dejó en claro que conocía quién es Oriana Sabatini.