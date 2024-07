El Conejo Quiroga fulminó a Nacho Castañares por su noviazgo con Coti Romero: "Fue falso conmigo"

Y agregó: "Yo hacía muchísimo tiempo me enteré de algo que había pasado entre ellos. Hace meses y meses... Fui contundente con él y le mandé un mensaje, le dije: 'Se que esto es verdad, no hace falta que me vengas a caretear nada'".

"Son chicos, tienen 20 años... Lo tomé por otro lado. Me agarró, gracias a Dios, en una situación en la cuál no me pasaba más nada con mi ex. Entonces no me modificó tanto", opinó.

Además, El Conejo señaló lo que más le molestó de Nacho: "Fue el papel de jugársela de amigo. Yo cuando tuve las primeras discusiones con Coti, él iba a mi casa, tuvimos charlas, hemos salido juntos de joda"

Nacho Castañares sorprendió a Coti Romero con una tierna propuesta: "¿Querés ser mi novia?"

Nacho Castañares y Coti Romero habían confirmado su romance semanas atrás, pero no habían oficializado su noviazgo. Ahora el ex Gran Hermano le hizo la tierna propuesta a la correntina y la compartieron en sus redes sociales.

La rubia viajó este fin de semana a su provincia natal para visitar a su familia y Castañares la acompañó. A través de sus historias de Instagram, Coti subió una foto junto con su chico y escribió: "No puede ser, vino".

Luego, la exparticipante del reality subió la romántica propuesta que le hizo su novio. En la foto se ve en una cama -con acolchado rojo, pétalos de rosas y velas- un cartel que decía "¿Querés ser mi novia?".

Sobre la imagen, Romero escribió emocionada: "Le dije sí".

Días atrás, en una nota de LAM (América TV), Nacho había dicho sobre sus sentimientos hacia Coti: “Yo también me enamoré, conocí a otra persona que no había conocido en la casa (de Gran Hermano)".

