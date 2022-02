Jimena Barón apuntó contra las mujeres por las críticas en redes

A lo que la mamá de Momo, luego, compartió una profunda reflexión sobre las imágenes que comparte en su cuenta y algunos comentarios que recibe de mujeres,

“Sin filtro, sos fea. Con filtro, no te mostrás natural, es obvio que es porque estás toda operada. No te aceptás como sos, es por engreída porque en realidad deberías operarte. Ser flaca es mal ejemplo. No ser flaca es mal ejemplo”, comenzó su reflexión Jimena Barón.

Y añadió: “Si hacés ejercicio y comés sano, sos una obsesiva. Si no lo hacés, deberías hacerlo. Si mostrás el cuerpo sos una tarada y es lo único que tenés para mostrar. Sos muy insegura y deberías trabajar tu autoestima”.

“Chicas, es agotador ser mujer entre nosotras mismas. Regalémonos cerrar el og… 2022”, finalizó contundente la actriz y cantante.

El tierno chat de WhatsApp de Jimena Barón con Momo

Jimena Barón viajó hace unas semanas a Miami para grabar el disco de sus sueños y su hijo Momo se quedó en Buenos Aires. La tierna charla entre los dos a distancia.

"Somos intensos, me fui hace un día", escribió la cantante a través de sus stories de Instagram junto al tierno chat de WhatsApp con su hijo. "Ma, te extraño. ¿Cuándo volvés? Sos la mejor. Te am mucho", le dice Momo a Jimena.

"Y yo a vos más, infinito. Multicolor. Espacios celestiales infinitos jamás explorados", le contesta ella. "Yo te amo mucho, mucho, mucho, mucho más", cierra el pequeño, de manera muy tierna.