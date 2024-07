La contundente opinión de Roberto Piazza sobre el enojo de Pepe Cibrián con Toto Kirzner

"Le escribí a Pepe por todas las redes sociales... Indignado estoy, indignado totalmente. Y le escribí al pendejo, a Toto, porque yo a Araceli la vestí para el cumpleaños de 15 de la nena... Conozco a toda la familia, a Suar, a todos", expresó enfurecido Roberto Piazza frente a Mercedes Cordero.

Roberto Piazza en Vamas las chicas - captura.jpg

Al tiempo que confió lo que le hizo saber a Tomás: "Le dije que era un pendejo maleducado, que lo conozco desde que era pendejo y que no pensé que iba a ser tan impertinente y tan inmaduro".

"Me molesta mucho ese programa de ese chico que lo banca otro... No me acuerdo el nombre... Migue Granados. Es un insolente. Estos programas de estos pibes que hay ahora, donde cualquiera hace un streaming y dice cualquier pelotudez, me parecen un falta total y absoluta de respeto", concluyó Piazza cien por ciento molesto.

Pepe Cibrián rechazó las disculpas de Toto Kirzner y fue terminante: "Que se las de a los abogados"

Horas después de desatada la ira de Pepe Cibrián con Toto Kirzner por su grotesca imitación en Olga, el hijo de Adrián Suar y Araceli González se disculpó públicamente por sus comentarios desafortunados, pero el director teatral decidió tomar una terminante postura.

En diálogo A la Tarde (América), Cibrián hizo referencia a las palabras de Tomás y expresó: "Lo escuché, pero qué me importa. Me parece una aberración, la intención fue lo que hicieron. Tocó lo más sensible de mi vida, ya no puedo aceptar las disculpas".

"Que se las dé a los abogados, a la ley, a las chicas de cinco años que arriesgan la vida para poder comer. Estos chicos transgredieron, yo no hablo por mí, hablo por esta chica, tampoco soy un héroe. Yo no tengo que disculpar a nadie. Yo hablo porque siento que sí aporto algo”, agregó.

Pepe Cibrián Toto Kirzner

Luego, rememoró una vez más la importancia de su lucha y que significó aquel día su charla con Susana Giménez. "Este chico hace una parodia de lo que le dije a Susana. Lo de Susana fue después de que hable en el Senado de la Nación, por lo que se promulgó la ley igualitaria”, contó.

"Cuando Susana me invita a su programa yo explico que llevaba años tratando de adoptar tres hermanitos para darles la posibilidad de que no los separaran. Construí dormitorios para ellos, vinieron asesores, pero nunca me los dieron", recordó.

Y finalizó: "Cuando le expliqué a Susana mi deseo de adopción, cuento como ejemplo el de la chica de cinco años, como casi tuvo que hacerlo mi madre en la guerra civil española. Cuando escucho esta risa, cómo no me voy a sacar de mi".