La grave acusación del entorno de Gabriela Sabatini a Catherine Fulop y Ova: "Es durísimo"

En este sentido, Guido Záffora contó en el ciclo Intrusos, América TV, que Gabriela efectivamente no asistirá a la boda de la joven con el futbolista y dio detalles tremendos de lo cuentan en el círculo cercano a Gabriela sobre por qué ella se alejó de Cathy y Ova.

"Es durísimo lo que me están contando de parte del círculo de Gabriela Sabatini", adelantó el panelista. Y siguió: "Gaby estaba a pleno con su mamá y se cansó del abuso de Ova y Cathy de toda la vida, dice que vivieron de Gabi".

Se trata de Betty Garófalo de Sabatini, la madre de Ova y Gaby, quien falleció en 2021. "Acá es la parte más dura que obviamente viene de ese lado", siguió el periodista.

Y contó qué le contaron desde el círculo cercano a la ex tenista: "Cathy se habría quedado con joyas de Betty, se habría enterado Gaby de esto y que se las ponía antes de que se muera".

"De su lado me dicen que Gaby es lo más bueno del mundo", sostuvo Guido. Y destacó sobre la relación entre Oriana y su tía: "Me dicen que Gaby se llevaba re bien con Oriana".

Otros que estarán ausentes al casamiento de la familia de los novios son los hermanos de Paulo Dybala: "No asistirían al casamiento por una pelea reciente, ellos son Gustavo y Mariano, hermanos de Paulo. No estarían invitados por una pelea de los últimos meses y la relación no estaría del todo bien", informó el panelista.

La extraña actitud de Catherine Fulop al hablar de la presencia de Gaby Sabatini en la boda de Oriana

El próximo sábado 20 julio Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebrarán su casamiento con una gran fiesta en Buenos Aires y comenzaron las especulaciones acerca de la presencia de la tía de la cantante, Gabriela Sabatini.

Sucede que durante mucho tiempo se instaló el rumor de una mala relación entre Catherine y la tenista, y por eso las cámaras LAM, América Tv, encontraron a Catherine Fulop y le preguntaron si acudirá a la celebración.

“¿Quién dijo que no venía? Eso lo dicen pero Gaby está re invitada y seguramente va a estar. No sé ya si llegaría porque estaba en Wimbledon pero seguramente va a estar en la ceremonia y compartiendo con sus sobrinas y la familia lo que es este evento tan bellos", comenzó diciendo Cathy.

Y explicó: “Con mi cuñada la mejor, pero como todos sabemos siempre fue una persona súper reservada, especial y que tiene sus tiempos. Siempre con las puertas abiertas porque es la más bella y divina así que nosotros la estamos esperando con los brazos abiertos”.

“Ella dijo: 'si claro voy, divino'. Pero no sé quién confirmó y quién no. Esto lo está organizando Claudia Villafañe y ella es la que sabe. Yo no sé quienes están confirmados y tampoco leí la lista", aseguró.

Por último, dio una declaración que dejó a todos sorprendidos y confesó: “Nunca hablé con Gaby en toda mi vida, y tengo 30 años con mi marido. Nunca la llamo porque no soy amiga, soy su cuñada. La amo, cuando viene a mi casa es a cuerpo de rey, feliz de recibirla, pero no soy amiga de llamarla”.