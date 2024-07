Picante definición de Jorge Rial sobre Guillermo Francella en El Encargado: "Va a ser para Milei lo que..."

En tanto, sobre el trabajo actoral de Francella, Rial fue por más y lo parangonó con lo que significó Pablo Echarri para el kirchnerismo.

Guillermo Francella - El Encargado.jpg

"El Encargado me hizo recordar mucho a Montecristo, a lo que fue Montecristo durante el Kirchnerismo. Esa novela de Echarri fue como una bandera de ese gobierno. En ese momento escribí un editorial en Paparazzi donde puse el título Montekristo, con K, porque era el estandarte de aquella época. Hasta el tema de los desaparecidos metió. Bueno, El Encargado refleja la época actual", disparó el periodista con su habitual estilo directo y sin filtro.

Así, sobre estos dos primeros capítulos de la tercera temporada de la serie, según Jorge Rial hay "muchas menciones a la realidad política de todos los días. Por ejemplo, hay un tiro muy fuerte para el líder del gremio de los encargados y los porteros, Víctor Santa María, que se da cuando Francella va a comprar fiambre y le pide "el salame más berreta, el más barato, el Santa María". Son guiños que hablan de una época indudablemente".

Embed

Carmen Barbieri defendió a Guillermo Francella tras las críticas que recibió por su apoyo a Javier Milei

En abril de este año, la conductora Carmen Barbieri decidió hablar sobre las críticas que recibió el actor Guillermo Francella por sus declaraciones a favor de la gestión Javier Milei y sorprendió con su postura frente a la situación.

“Estoy con incertidumbre de ver cuándo termina el beboteo y ver cuándo empezamos a disfrutar más de estas medidas. Eran más que necesarias, se sabía que iba a haber una cirugía mayor, lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente”, fueron las palabras del actor.

Bajo este contexto, la conductora optó por ponerse del lado de Francella y en su programa Mañanísima (El Trece), expresó: "Es un gran trabajador, un gran actor, es una estrella y tiene derecho a opinar y a hablar con libertad, pero no está en contra de nuestra cultura”.

Carmen Barbieri Guillermo Francella

“Le dieron mucho y muy fuerte los colegas. ¿Y sabes qué? No me gusta nada eso. Me parece que desune, no me gusta nada que le den a Francella. No estoy en contra de las personas que hablaron en contra de él o que están en contra de la opinión de Francella. No estoy en contra de nadie, estoy opinando y estoy diciendo que es injusto que le den a Francella", agregó.

Luego remarcó que le parecían sumamente injustas las declaraciones de otros colegas y cerró: "Es un hombre que podría haberse ido de la Argentina y que podría vivir en España ganando fortunas siendo una estrella. Déjenlo en paz”.