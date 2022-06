Tras la condena en el juicio contra Johnny Deep, la abogada de Amber Heard habló sobre la situación económica de la actriz

Qué dijo la abogada de Amber Heard

La abogada Elaine Charlson Bredehoft, representante legal de Amber Heard, dialogó con el programa estadounidense “CBS Morning” y aseguró que apelarán la sentencia.

La defensora explicó cómo repercutió en Heard la sentencia en su contra: “Sentía que había defraudado a todas estas mujeres porque tenía más evidencia que la mayoría de la gente. Y, sin embargo, todavía no le creían".

Bredehoft calificó el veredicto, como un "gran revés para las mujeres” y consideró que con esta decisión se “envió un mensaje a todas las víctimas de abuso doméstico”.

Para la abogada, “básicamente lo que dijo este jurado es que a menos que saque su teléfono celular y grabe a su cónyuge golpeándolo, no tendrá suerte". Al igual que su defendida, Charlson Bredehof consideró que el rol público de Depp, las cámaras en la sala del tribunal y las redes sociales jugaron un papel en el veredicto.

"Teníamos cámaras en la sala del tribunal. Aquí, no solo teníamos un grupo de fanáticos de Depp que estaban allí todos los días, se permitía el ingreso de 100, hacían fila a la una de la mañana para que las pulseras estuvieran en esa sala del tribunal, pero teníamos todo en la cámara y teníamos tremendas redes sociales que estaban muy, muy, muy en contra de Amber", denunció la abogada.

Consultada por la presentadora Savannah Guthrie acerca de si Amber Heard podría hacerse cargo de abonarle la suma indicada por la Justicia a su ex marido, Bredehoft atinó rápidamente a negarlo: "Oh, no, absolutamente no".

Asimismo, reveló que con su equipo realizaron una autocrítica sobre el litigio, aunque consideró que no dependió de su trabajo el resultado. “Creo que hubo muchas influencias aquí que estaban fuera de nuestro control. Y creo que las redes sociales, que eran como un coliseo romano, es la mejor manera de describir la atmósfera del lugar”, concluyó.

La palabra de Amber Heard tras perder el juicio contra Johnny Depp

Horas más tarde de que la decisión del jurado popular se hiciera pública, la actriz emitió un sentido comunicado que fue difundido a través de su cuenta de Instagram oficial.

“La decepción que siento hoy va más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de evidencias no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionada de mi ex marido”, aseguró Amber Heard.