No Te Va Gustar presentó oficialmente su nuevo disco "Florece en el caos"

La noche fue pensada especialmente para la ocasión: por primera vez en mucho tiempo, no hubo invitados. Fue un formato que puso en foco la conexión entre la banda, el público y la música. Cada momento del show estuvo pensado en detalle, con una lista armada específicamente para esta ocasión, que permitió vivir la experiencia No Te Va Gustar al 100%.
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Con esta presentación, NTVG inició la gira por Argentina de “Florece en el caos”, que continuará por distintas ciudades del país, con fechas confirmadas en Olavarría, Necochea, Bahía Blanca, Comodoro, Trelew, Bariloche, Neuquén, General Pico, Rio Cuarto, Córdoba, Pergamino, San Luis, Mendoza, San Juan, Gualeguaychu, Rosario, Reconquista, Posadas, Resistencia, Parana, Rafaela, Santiago Del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán y La Rioja, consolidando un recorrido federal a lo largo de todo el país.
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PRÓXIMOS SHOWS ARGENTINA:
25.04 – Buenos Aires, Estadio Ferro
28.04 – Olavarría, Club Estudiantes
29.04 – Necochea, Teatro París
30.04 – Bahía Blanca, Club Estudiantes
02.05 – Comodoro Rivadavia, Predio Federal Comodoro
03.05 – Trelew, Gimnasio Municipal Nro 1
07.05 – Bariloche, Gimnasio Bomberos
09.05 - Neuquén, Estadio Ruca Che
12.05 – General Pico, Club Ferro Carril Oeste
14.05 – Río Cuarto, Club Estudiantes
15.05 – Córdoba, Plaza de la Música (agotado)
16.05 - Córdoba, Plaza de la Música (nueva función)
30.07 - Pergamino, New Park
31.07 - San Luis, Roma Multiespacio
01.08 - Mendoza, Arena Maipú
02.08 - San Juan, Estadio Aldo Cantoni
10.09 - Gualeguaychú, Polideportivo Municipal
12.09 - Rosario, Anfiteatro Municipal
15.09 - Reconquista, Club Adelante
16.09 - Posadas, Umma
18.09 - Resistencia, Salón Gala Convenciones
19.09 - Paraná, Hierlam
20.09 - Rafaela, Sala 9 Multiespacio
22.09 - Santiago del Estero, Sky Club
24.09 - Jujuy, Centro Cultural Manuel Belgrano
25.09 - Salta, Estadio Delmi
26.09 - Tucumán, Club Central Córdoba
27.09 - La Rioja, MyM Multiespacio