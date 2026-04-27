No Te Va Gustar presentó oficialmente su nuevo disco "Florece en el caos"

La noche fue pensada especialmente para la ocasión: por primera vez en mucho tiempo, no hubo invitados. Fue un formato que puso en foco la conexión entre la banda, el público y la música. Cada momento del show estuvo pensado en detalle, con una lista armada específicamente para esta ocasión, que permitió vivir la experiencia No Te Va Gustar al 100%.

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Con esta presentación, NTVG inició la gira por Argentina de “Florece en el caos”, que continuará por distintas ciudades del país, con fechas confirmadas en Olavarría, Necochea, Bahía Blanca, Comodoro, Trelew, Bariloche, Neuquén, General Pico, Rio Cuarto, Córdoba, Pergamino, San Luis, Mendoza, San Juan, Gualeguaychu, Rosario, Reconquista, Posadas, Resistencia, Parana, Rafaela, Santiago Del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán y La Rioja, consolidando un recorrido federal a lo largo de todo el país.

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PRÓXIMOS SHOWS ARGENTINA:

25.04 – Buenos Aires, Estadio Ferro

28.04 – Olavarría, Club Estudiantes

29.04 – Necochea, Teatro París

30.04 – Bahía Blanca, Club Estudiantes

02.05 – Comodoro Rivadavia, Predio Federal Comodoro

03.05 – Trelew, Gimnasio Municipal Nro 1

07.05 – Bariloche, Gimnasio Bomberos

09.05 - Neuquén, Estadio Ruca Che

12.05 – General Pico, Club Ferro Carril Oeste

14.05 – Río Cuarto, Club Estudiantes

15.05 – Córdoba, Plaza de la Música (agotado)

16.05 - Córdoba, Plaza de la Música (nueva función)

30.07 - Pergamino, New Park

31.07 - San Luis, Roma Multiespacio

01.08 - Mendoza, Arena Maipú

02.08 - San Juan, Estadio Aldo Cantoni

10.09 - Gualeguaychú, Polideportivo Municipal

12.09 - Rosario, Anfiteatro Municipal

15.09 - Reconquista, Club Adelante

16.09 - Posadas, Umma

18.09 - Resistencia, Salón Gala Convenciones

19.09 - Paraná, Hierlam

20.09 - Rafaela, Sala 9 Multiespacio

22.09 - Santiago del Estero, Sky Club

24.09 - Jujuy, Centro Cultural Manuel Belgrano

25.09 - Salta, Estadio Delmi

26.09 - Tucumán, Club Central Córdoba

27.09 - La Rioja, MyM Multiespacio