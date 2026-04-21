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Sofía Gala y Fito Páez de la mano y juntos en el homenaje a Moria Casán: las fotos

La actriz Sofía Gala y el cantante Fito Páez se mostraron juntos en el evento que tuvo a Moria Casán como principal agasajada de la noche en el Palacio Libertad. Las imágenes.

21 abr 2026, 10:45
Sofía Gala y Fito Páez de la mano y juntos en el homenaje a Moria Casán: las fotos
Sofía Gala y Fito Páez de la mano y juntos en el homenaje a Moria Casán: las fotos

Sofía Gala y Fito Páez de la mano y juntos en el homenaje a Moria Casán: las fotos

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Moria Casán vivió una noche muy especial en el Palacio Libertad al ser homenajeada por su trayectoria en un evento especial que contó con la presencia de varios famosos invitados.

Pero sin duda todos los flashes y miradas de la noche se la llevaron Sofía Gala y Fito Páez, quienes llegaron juntos al lugar y tomados de la mano.

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Ambos se sentaron juntos en una de las butacas de la sala a pura sonrisa y miraron juntos el homenaje a la diva en medio de los rumores de romance que surgieron hace algunas semanas con las primeras señales vía redes sociales.

Todo surgió a fines de enero cuando el músico saludó vía Instagram de manera muy afectuosa a la hija de Moria y despertó los rumores de romance.

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"Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione. El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo", comentó el artista. A lo que Sofía Gala contestó en la misma sintonía: "Te lo digo de nuevo: ¿podes dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo".

Moria Casán llegó al Palacio a puro glamour en una limousine y lució un vestido largo de gala combinado de color piel y negro acompañada por su pareja, Fernando Pato Galmarini.

Varias figuras del espectáculo dijeron presentes en el evento como los compañeros de programa de la One, Nazarena Di Serio y Gustavo Méndez, y también los conductores de Intrusos , Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Otros de los personajes del espectáculo que estuvieron presentes en el evento fueron Ricky Pashkus, Stefy Xipolitakis, Marcelo Polino, Carolina Papapelo, Pampito, Chato Prada, Lourdes Sánchez y Luis Ventura, entre otros.

En esta nota observá las fotos del homenaje a Moria Casán en el Palacio Libertad y las presencias de Sofía Gala y Fito Páez juntos.

RS Fotos

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Moria Casán blanqueó qué tipo de relación tienen Sofía Gala y Fito Páez

Moria Casán se refirió en su programa La mañana con Moria (El Trece) al romántico posteo de Fito Páez por el cumpleaños de Sofía Gala y la respuesta de su hija que despertaron rumores de romance.

"Yo no hablo con Sofía, me ladra si le llego a preguntar de esto. Le tengo respeto. A mí me gusta Páez como un todo porque es un hombre de una calidad humana extraordinaria, de una sensibilidad única, y un hombre que da mucho amor", remarcó la conductora.

“Lo que puedo contar es que Sofía Gala Castiglione y Rodolfo Páez se aman profundamente, se respetan, se quieren, tienen una amistad hermosa desde hace añares”, siguió la One.

Y recordó: "Páez es un hombre extraordinario que da mucho amor Por ejemplo, cuando Sofía presentó su banda, lo hizo en la casa de él frente a Plaza San Martín, nos hizo una cena impresionante porque como anfitrión en lo máximo, es un Dios".

"Y ahí, él la ayudó para que pueda presentar su banda. Y, después, íbamos a ir todos de vacaciones a la casa de Fito en Troncoso, Brasil, pero yo empecé el programa pero se fue Sofía con Dante y pasó unos días con él divino. Ellos se quieren mucho”, confió Moría Casán sobre la relación cercana que mantiene su hija con el cantante.

“Mi hija es muy privada, a mí me cuesta charlar de sus cosas emocionales, salvo que blanquee mucho y te presente todo. Se respetan, se quieren y Fito hace muchos años que está en la vida de mi hija. Cuando fue a tener a Dante, uno de los primeros que llegó a la clínica fue Rodolfo. Está ahí en la vida de mi hija", concluyó Moria Casán.

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