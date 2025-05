La carta de puño y letra que escribió Elías Piccirillo, el marido de Jésica Cirio, desde la cárcel

En el manuscrito, que envió a la Justicia, Elías insistió en que su detención fue ilegal y trató de refutar las supuestas pruebas en su contra.

En el encabezado de su cara, Piccirillo se presenta como “padre de una hermosa hija, hijo, hermano y amigo”.

“Inocente. Hoy detenido arbitraria e ilegalmente en la unidad carcelaria de Ezeiza. Módulo de ingreso, pabellón K. Celda 5, por orden del juzgado federal de criminal y correccional. 11, a cargo del doctor Cassanlelo. Y secretaría 21 y demás”, continúa.

El esposo Jésica Cirio sostiene que no tiene ninguna vinculación con la persona que lo acusó. “No es de extrañar que haya policías corruptos”, expone en un pasaje en el que da entender que el denunciante complotó con las fuerzas de seguridad para perjudicarlo.

“¿Cómo voy a ser yo para llevar droga y voy a llevar también un arma?“, se pregunta en torno a las acusaciones por las que lo imputaron y lo procesaron. Además, negó haber llevado esos elementos debajo del piloto con el que se lo vio en las imágenes que captaron las cámaras de vigilancia del country donde vivía.

En esta defensa, el empresario intenta plantear que su detención es ilegal.

La trágica muerte que golpea a Jésica Cirio en medio de la investigación a Elías Piccirillo

Días atrás, el periodista Diego Suárez confirmó en el programa Entrometidos (Net Tv) la muerte de la hermana de Jésica Cirio, Verónica Mestre, que fue encontrada sin vida en su casa.

"Las primeras versiones indican que murió en su casa del conurbano bonaerense. Otra versión dice que termina falleciendo en el hospital. Hay información sensible", informó el periodista.

Suárez también detalló que fue la madre de Jésica quien encontró a su hija de 57 años sin signos vitales. “Llegó con algo particular en el cuerpo por eso es importante también saber qué dijo la autopsia”, indicó.

"El domicilio en el que pasó esto es el domicilio de Verónica Mestre. Es en la localidad de Lanús, a pocas cuadras del Hospital Evita, donde fue llevada luego de que su madre la encontrara sin vida, con una reacción de que algo pasó”, detalló.

Por otro lado, contó que el episodio habría sucedido hace una semana y que hasta el momento no se realizó ningún velorio. Además, la familia mantiene un gran hermetismo.

“Me comuniqué con Don Cirio, con quien siempre tengo relación y en este caso no me contestó, y es una pieza para poder entender. Jesica Cirio no me atendió el teléfono y la madre tampoco, pero sí tengo mensajes familiares que son mi prueba sobre este tema”, afirmó.