Se filtraron nuevos audios de Leopoldo Luque insultando a Diego Maradona y su entorno

"En otro audio, él mismo reconoce que va a ver a Maradona todo hinchado, que es justamente la base de la acusación, que Maradona estaba hinchado y él no hizo nada", agregó experto en policiales.

"Me chupa la pij... la gorda esa. Al tipo lo vieron muerto en la cancha. La gente necesita verlo bien. Necesito que mi laburo, el laburo médico, se pueda ver. El mundo necesitaba verlo mejor", afirma Luque en una de las grabaciones.

En el programa de Mariana Fabbiani también mostraron chats, donde el médico apunta contra las hijas. "Las hijas, en vez de ayudarlo, lo escrachan. Todo mal", dice en esas conversaciones.

"La pu... madre... lo tengo que ver el día que está como un osito cariñoso, durmiendo, todo hinchado. ¿Por qué no me llaman cuando está bien?", menciona Luque en otro de los audios.

El fuerte testimonio de Verónica Ojeda en el juicio por la muerte de Diego Maradona: "Lo tenían secuestrado"

En el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, fue el turno de declarar de la ex pareja del astro Verónica Ojeda. “Lo tenían secuestrado”, dijo ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro durante la novena audiencia y completó: "Tenía temor a quedarse solo”.

Ojeda dio detalles de cómo fueron los últimos días de su ex pareja y apuntó contra el equipo médico: “Diego siempre me pedía ayuda y yo no sabía cómo hacer. Yo sabía que lo tenían secuestrado. Él tenía como temor a todo. Cuando yo me iba me decía ‘llevame’. Tenía temor a quedarse solo”, declaró.

En otro momento de su relato, la madre Dieguito Fernando, el menor de los hijos de Maradona, lloró al recordar su historia con Diego e hizo un repaso por el último tiempo que compartió con él, con quien volvió a acercarse en 2020 a partir del llamado de una masajista que le dijo “vos sos la única que podés salvar a Diego“.

Ojeda visitó con frecuencia a Maradona antes de su operación en la cabeza y en base a esa percepción declaró en contra de su entorno y el equipo médico: “Ellos querían verlo a Diego mal, no querían verlo bien. No querían que estuviera consciente y apto para disfrutar”.

5K7CDLHDA5D3VERVMWYMMO5C74.avif Una nueva bandera colgada frente a los tribunales de San Isidro durante el juicio por la muerte de Maradona.

“A todos (por la familia) nos decían que era conveniente internarlo en una casa, en una internación domiciliaria. Nos dijeron que iba a haber enfermeros y que iba a ser como si fuera que estaba internado en el hospital. Todo lo que iba a haber en un hospital, lo mismo iba a estar en la casa. Luque y Cosachov nos dijeron eso”, recordó Ojeda, complicando a los dos de los siete imputados en la causa.

“El primer día estuvo bien, estuvo contento, tomó su sopa. Ese día lo disfrutó a Dieguito, lo miraba. Es el único día que lo vi bien”, contó, quien remarcó varias veces que no estaba la “casa conveniente para una internación”. Luego quebró en llanto al recordar cómo se encontró a Diego la próxima vez que lo visitó, el 23 de noviembre de 2020, unas 48 horas antes de la muerte.

“Llegué como a las 5 de la tarde. Llego y estaba solo, con Coria (custodio) y con una enfermera rubiecita que estaba sentada en el living principal leyendo una revista. Cuando entro, le digo ‘Diego, qué te paso’. Estaba hinchado, desfigurado, la panza, las manos hinchadas”, recordó entre lágrimas.