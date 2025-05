La mentira más cruel de Wanda Nara sobre Mauro Icardi en medio de la turbulenta revinculación con sus hijas

Además, en la charla, Wanda manifiesta: "Isabella llorando me dice: 'sabes qué feo escuchar que le digan papá, papi..' Me dijo: 'yo no quiero escucharlo más eso'".

Todo esto en el marco de que el Ministerio Público Tutelar suspendió por tres semanas la revinculación de Icardi con sus hijas por la presencia de Suárez, desobedeciendo una de las condiciones acordadas previamente.

Lo cierto es que en Intrusos, Paula Varela contó que se contactó con una de las abogadas del futbolista, Lara Piro, quien desmintió rotundamente esta versión que ventiló Wanda Nara.

"Hablé con Lara Piro y me desmiente terminantemente, que nunca jamás los hijos de la China le dijeron papá a Mauro, que eso no es así", dijo la periodista.

Y destacó: "Incluso Nicolás Cabré y Vicuña (Benjamín) saben que no le dicen así, así que todos lo saben".

"Me dicen las abogadas que Wanda quiere hacer sentir a las nenas como que Mauro las cambió por otros hijos y eso no es así", continuó la panelista.

Y cerró sobre el sentimiento de Icardi para sus hijas: "Me dicen las abogadas que Mauro ama a sus hijas y por eso no se va de la Argentina y se queda tratando de verlas".

Cómo afectó a la China Suárez ser señalada culpable del fracaso en la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas

Ante la presencia de la China Suárez, Mauro Icardi sufrió la suspensión de la revinculación acordada en la Justicia para ver a sus hijas, lo que reavivó el escándalo con Wanda Nara.

Lo cierto es que el abogado de la China, Agustín Rodríguez, habló con Intrusos, América Tv, y contó cómo afectó toda esta situación a su clienta, que ya convive con el futbolista.

"Quedó en el medio (Suárez), creo que injustamente. Ella está conviviendo con Mauro Icardi y más allá de lo que diga la Justicia con respecto a Eugenia Suárez, no hay impedimento legal para que esté viviendo en ese lugar. Legalmente no tiene por qué irse", dijo el letrado.

Y afirmó: "Ella no se puede ir del lugar donde vive y si la Justicia considera que no debe estar, es una cuestión de familia que ella no se puede meter. Ella no fue notificada que tiene que irse".

En esa línea, Rodríguez reconoció cómo golpeó a la China Suárez esta situación: "Está mal porque no hay reciprocidad. No ha tenido ningún tipo de conflicto con las hijas de Mauro, no tuvo conductas violentas ni contrario a la moral y sin embargo es a ella que la quieren excluir de toda esta situación".

Y planteó: "Sin embargo, a la otra parte no fue medido con la misma vara. Así como en su momento el señor L-Gante veía a las hijas de Wanda Nara, por qué no lo puede hacer Eugenia Suárez. ¿Cuál es el delito que ha cometido Eugenia Suárez? Ninguno".

"Lo que diga Wanda Nara es totalmente ajeno a Suárez. Eugenia se siente lógicamente mal porque es una revinculación que supuestamente se suspende por culpa de ella por haber estado en su actual domicilio, lo cual es una barbaridad", cerró sobre la suspensión de la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas.