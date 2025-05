Cómo afectó a la China Suárez ser señalada culpable del fracaso en la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas

"Quedó en el medio (Suárez), creo que injustamente. Ella está conviviendo con Mauro Icardi y más allá de lo que diga la Justicia con respecto a Eugenia Suárez, no hay impedimento legal para que esté viviendo en ese lugar. Legalmente no tiene por qué irse", dijo el letrado.

Y afirmó: "Ella no se puede ir del lugar donde vive y si la Justicia considera que no debe estar, es una cuestión de familia que ella no se puede meter. Ella no fue notificada que tiene que irse".

En esa línea, Rodríguez reconoció cómo golpeó a la China Suárez esta situación: "Está mal porque no hay reciprocidad. No ha tenido ningún tipo de conflicto con las hijas de Mauro, no tuvo conductas violentas ni contrario a la moral y sin embargo es a ella que la quieren excluir de toda esta situación".

Y planteó: "Sin embargo, a la otra parte no fue medido con la misma vara. Así como en su momento el señor L-Gante veía a las hijas de Wanda Nara, por qué no lo puede hacer Eugenia Suárez. ¿Cuál es el delito que ha cometido Eugenia Suárez? Ninguno".

"Lo que diga Wanda Nara es totalmente ajeno a Suárez. Eugenia se siente lógicamente mal porque es una revinculación que supuestamente se suspende por culpa de ella por haber estado en su actual domicilio, lo cual es una barbaridad", cerró sobre la suspensión de la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas.

china suarez mauro icardi.jpg

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi, la China Suárez y hasta involucró a Pampita: "Todas las que..."

Tras el revuelo por la presencia de la China Suárez en la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas, Wanda Nara habló con Pepe Ochoa en LAM, América Tv, sobre la actitud de la actriz e involucró a Pampita.

En medio de la conversación, la cantante de Bad Bitch opinó sobre la conducta de la ex Casi Ángeles: "Yo que soy mamá no puedo creer lo que se le cruza a ella por la cabeza. Todas las que sufrió Pampita. Solo que Pampita eligió no hablar, capaz eran varones. Si esto le pasaba a mis varones se lo hubieran comido. Las nenas son diferentes: se expresan distinto, se plantan de otra manera. Los varones son más sufridos".

Y remarcó: "De hecho, mis tres hijos varones pasaron más años con Mauro que las nenas. Pasaron doce años de su infancia. ¿Vos te pensas que alguna vez pidió verlos? Benedicto cuenta que Mauro le pegaba, lo maltrataba, pero lo extraña porque es un buen hombre".

"Al margen del maltrato, está criados por él, para ellos es el papá. Nunca preguntó por ellos, jamás. No tengo un solo mensaje. Nosotros nos escribíamos mucho al principio, apenas nos separamos. Fue como 'jodete, ahora te voy a lastimar también por los nenes, para mí los tres varones son tuyos y están muertos'. Así fue", agregó durísima.

Después, en otra parte de la charla, Wanda dio detalles del día de la revinculación de sus hijas en la casa del futbolista: "Nada de lo que ellas soñaron y pensaron pasó. Había un montón de nenes que le decían 'vení que te muestro acá, mirá que te muestro el living'. Una de las chicas tuvo un encontronazo con Magnolia (la hija de Suárez) y le dijo 'dejá de decirme dónde está el living, que esta es mi casa, yo sé perfectamente dónde está cada cosa'".

"Isabella llorando me dijo '¿sabés qué feo escuchar que le diga 'papá, papi' a tu papá? Yo no quiero escuchar más eso'", reveló la rubia.