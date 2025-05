L-Gante habló de su reconciliación con Wanda Nara y fue contundente: "Hay una charla pendiente"

Y mientras admitió que la rubia estaba cuidando a Jamaica en ese momento, L-Gante agregó que "fue una sorpresa". "Estaba yendo a mi casa y cuando llegué (Wanda) ya estaba ahí. No nos enfocamos en ninguna charla ni ninguna discusión porque estaba Jamaica, pero en algún momento (la charla) va a estar", remarcó.

Frente a la consulta de si él fue el "enojón" de la pelea que marcó la ruptura, el referente de la cumbia 420 fue claro. "No sería el enojón, pero imaginate que te dejan, te acusan de un montón de cosas y a la semana vuelven como si nada es algo raro que tenés que acomodar tus emociones", explicó tranquilo pero firme.

Al tiempo que tras admitir que está atendiendo mucho su salud y está tratándose para que nada empeore, L-Gante saludó al conductor de Intrusos desde el móvil y remarcó que su decisión es la de "seguir los buenos caminos", en clara referencia a estar limpio de cualquier adicción. Y ante la consulta de si de eso depende su relación con Wanda, el cantante volvió a ser claro. "Si a uno le modifica las decisiones o los actos alguna persona de alrededor es porque te está faltando alguna intuición o que uno no sepa decidir", señaló admitiendo de alguna manera los consejos de Nara.

Asimismo, Paula Varela le preguntó sin medias tintas por la versión que aseguró que la obsesión de Wanda por su ex, Mauro Icardi, y la China Suárez, fue lo que lo hartó. "Eso no es tan así, ni es algo en lo que yo me enfoco. Yo me enfocaría en la relación, el vínculo y el trato que tengamos los dos. Después todo eso es secundario", aseguró.

Y sobre si le molesta el accionar de las abogadas del futbolista señalándolo a él en la batalla legal de la rubia con el papá de sus hijas como una persona con antecedentes penales para perjudicar a Wanda, una vez más L-Gante negó molestia alguna y aseguró que "sabía que les iba a cerrar la boca" con sus análisis médicos . "A los días hice el estudio y me demostré totalmente limpio (de drogas)", arremetió y disparó letal: "me da pena que haya abogados que hablen tantas boludeces".

En tanto, sobre la relación de Wanda con Jamaica, Valenzuela confió: "A pesar de que estábamos separados, todo lo que hizo lo vi como un acto de amor porque se lleva muy bien con Jami y, por lo que me dijo ella, la extrañaba y mientras yo estaba faltando en la casa mientras trabaja ella estaba ahí de forma cariñosa con mi hija y eso lo valoro mucho".

Por último, puntualmente sobre la cena de anoche juntos, Valenzuela explicó que Wanda lo fue a mirar a un partido de fútbol y después comieron un asado con todos sus amigos para festejar el día del trabajador.

Lgante - Wanda extrañaba a mi hija

Así fue la particular cena que marcó la reconciliación de Wanda Nara y L-Gante: foto y video

Tras su primera separación durante el verano luego de oficializar su romance en noviembre pasado, fue el domingo de Pascuas cuando L-Gante había anunciado su nueva separación de Wanda Nara en medio de los múltiples escándalos de la mediática.

Pero tal como podía suponerse, lo cierto es que la ruptura no duró muchos días. A menos de dos semanas después de la ruptura, este jueves 1° de mayo Elián Valenzuela hizo saber a través de sus Instagram Stories que la ex de Icardi había ido a verlo al postear una imagen de la camioneta de la rubia y luego un corto video donde se veía su mano y el pelo de ella junto a su hija Jamaica.

En tanto, con el correr de la noche Wanda compartió en sus historias virtuales un video de un enorme asado cocinándose sobre una parrilla al aire libre, donde se la puede oír exclamando "No, no... 1° de mayo espectacular ¡Qué rico!".

Al tiempo que este viernes por la mañana, L-Gante terminó de confirmar su nueva reconciliación con Nara al postear la postal del multitudinario asado que anoche disfrutó La Mafilia, donde puede verse al artista urbano abrazando a Wanda en la enorme mesa que compartieron junto a la mamá y la hija del artista urbano, así como también su representante Maxi El Brother y toda su banda.